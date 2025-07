Ubatuba terá seminário sobre violência contra a mulher no dia 7 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) – equipamento da Secretaria de Assistência Social de Ubatuba, realiza o seminário “Violência contra a Mulher” no dia 7 de agosto, às 14h, no plenário da Câmara Municipal,

A atividade contará com palestras, rodas de conversa e momentos de escuta, com o objetivo de mobilizar a sociedade para o enfrentamento à violência de gênero e fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

A iniciativa acontece diante do cenário preocupante em relação aos índices de violência contra a mulher no país e, também, no município. De acordo com dados do Relatório Mensal de Atendimentos (RMA), somente no primeiro semestre de 2025, o Creas de Ubatuba atendeu 92 mulheres em situação de violência doméstica, psicológica, física, patrimonial ou sexual. Dessas, 39 seguem em acompanhamento.

O município já conta com uma rede de acolhimento e cuidado, composta pelo próprio CREAS, pelo núcleo de cuidados (que realiza o tratamento mental da vítima que sofreu algum evento traumático) e pelo coletivo Auroras, que atua com ações de conscientização e apoio.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupava, em 2013, o 5º lugar em um ranking de 83 países com maiores índices de feminicídio. Dados da Rede de Observatórios da Segurança mostram que, em 2023, ao menos oito mulheres foram vítimas de violência doméstica por dia nos estados monitorados (BA, CE, MA, PA, PE, PI, RJ e SP).

Levantamentos indicam ainda que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homens. Em mais da metade dos casos, o agressor era o marido ou companheiro. Além disso, 68% das brasileiras dizem conhecer uma amiga, familiar ou conhecida que já foi vítima.

“O seminário é uma das ações do município para fortalecer a rede de proteção, promover o diálogo e ampliar o enfrentamento à violência contra as mulheres”, destacou a secretária de Assistência Social, Silvia Issa. O evento é gratuito e aberto ao público.