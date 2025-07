Sorocaba recebe festival “Sabor de São Paulo” no Parque Tecnológico neste sábado (2) – Agência de Notícias

Moradores de Sorocaba e região podem explorar a gastronomia paulista no Festival Gastronômico “Sabor de São Paulo”, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), neste sábado (2), a partir das 11h. O evento é gratuito, considerado o maior programa de valorização da gastronomia paulista.

Promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com o Mundo Mesa e o Senac-SP, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), o festival reúne produtores e estabelecimentos do Roteiro Gastronômico “História e Aventuras”, onde está inserida Sorocaba, a 12ª na rota do evento, que acontece pela primeira vez na cidade.

Durante o festival, estandes de restaurantes e produtores de alimentos e bebidas de municípios da rota gastronômica recebem o público com diferentes receitas que podem ser consumidas no local ou embaladas para viagem.

Dentre os participantes, a Queijaria Nutrileite, de Sorocaba, que recebeu o Selo Arte, certificando o processo de produção artesanal, comparece ao evento com leites e queijos de manteiga.

O Sítio Paraíso, de Iperó, leva seus queijos e doces de leite premiados. Famosa pelo queijo minas padrão, a empresa foi vencedora da medalha de bronze no 3º Mundial de Queijo Brasil 2024, que contou com mais de três mil inscritos.

Já a Padoca Sabadin, de Araçoiaba da Serra, vende pães que fazem sucesso no estabelecimento, como croissant, além dos pães rústicos, de centeio e os clássicos alemães. Para quem gosta de cerveja, duas marcas apresentam seus rótulos: a Cerveja Los Gatos, de Sorocaba, e a Cervejaria Bamberg, de Votorantim.

Na ala dos restaurantes, dois dos que marcam presença são o Colherada Caipira, conhecida em Araçoiaba da Serra por seu café rural, e o Ranchinho do Turquinho, de Salto de Pirapora.

Para Hudson Pessini, secretário do Turismo, o evento será importante para promover a imersão do sorocabano no roteiro gastronômico da região e fomentar o turismo em Sorocaba. “As outras edições desse programa receberam mais de 10 mil pessoas. Dessa forma, além de divulgarmos o rico trabalho desses produtores e estabelecimentos, também estimulamos o turismo em nossa cidade, movimentando a economia”, finaliza.