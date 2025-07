Secretaria da Mulher leva projeto “Dia da Beleza” ao Clube do Idoso – Agência de Notícias

O projeto “Dia da Beleza”, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), atendeu, nesta segunda-feira (28), no Clube do Idoso, cerca de 30 mulheres frequentadoras da dança e ginástica do Projeto #VemDançar.

Com o objetivo de oferecer serviços voltados à beleza e ao bem-estar das mulheres, a iniciativa teve a participação de parceiros da iniciativa privada, vários profissionais da área que doaram seus serviços. As participantes contaram com spa dos pés, maquiagem, cabelo, oficina de jardinagem, palestra voltada à autoestima e sorteio de brindes.

As atividades tiveram início com uma palestra com especialista, “Beleza que vem do cuidado: autoestima em cada fase da vida”, ministrada pela psicóloga Márih Alamino. O momento permitiu que as mulheres presentes pudessem expor ações relacionadas ao autocuidado, ressaltando a importância da prática de bons hábitos como alimentação saudável, prática de exercícios físicos e integração social, que colaboram, também, para a saúde mental. Após o bate-papo, o grupo contou com um café da manhã especial.

Moradora do bairro Júlio de Mesquita Filho, Cristiane Vasquez, de 61 anos, demonstrou empolgação com o projeto. “Esse é o momento em que construímos e criamos lembranças que vão ficar na memória. A palestra foi perfeita, a psicóloga falou de uma forma simples e conseguimos captar a mensagem. Conseguiu passar para nós que o autocuidado importa, ainda mais na terceira idade. Somos pessoas e precisamos lutar com amor próprio”, declarou.

A coordenadora da Semul, Christina Palau, acompanhou as participantes durante as atividades e ressaltou o compromisso da secretaria junto às necessidades do público feminino. “Foi uma manhã inteira de beleza e autoestima, para enaltecer e priorizar os cuidados com as mulheres”, completou.

A Secretaria da Mulher está sediada na Av. Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista. Mais informações pelo telefone (15) 3238-2100 ou e-mail: [email protected]. Mais informações pelo e-mail [email protected].