saiba o que é doador de sangue fenotipado e por que sua doação é essencial – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Doar sangue já é um ato de extrema generosidade e solidariedade. Mas alguns doadores têm um papel ainda mais essencial: são os chamados doadores de sangue fenotipado.

Esses doadores passam por testes adicionais que identificam características específicas do sangue além do conhecido sistema ABO e fatores Rh, como os antígenos dos sistemas Kell, Duffy, Kidd, entre outros. Esses detalhes fazem toda a diferença em transfusões mais complexas e delicadas.

A busca por doadores fenotipados parte da necessidade específica de cada paciente. Nesse sentido a Rede Hemosul avalia e seleciona quais doadores devem ser fenotipados com base em critérios técnicos e clínicos. A Rede Hemosul orienta a população para que procure as Unidades para doar sangue de forma regular e, a partir disso, são identificados os doadores fenotipados compatíveis com os pacientes que necessitam.

O sangue fenotipado é usado especialmente quando o paciente precisa de transfusões frequentes ou tem um sistema imunológico mais sensível. Quando há incompatibilidade em antígenos menos comuns, o organismo pode reagir negativamente, destruindo as células do sangue recebido e até criando anticorpos perigosos. Ter doadores com perfis genéticos semelhantes reduz drasticamente esse risco.

“Caso tenha sido identificado como doador fenotipado e chamado para doar sangue, saiba que um paciente específico estará necessitando dessa doação. Ao se comprometer, venha fazer sua doação e não demore para atender ao chamado, pois provavelmente um paciente em estado grave, precisa de sangue fenotipado para continuar vivendo”, enfatiza a coordenadora da Rede Hemosul, Marina Torres.

Quais pacientes precisam desse tipo de sangue?

Pacientes com doenças hematológicas crônicas, como anemia falciforme e talassemia, que necessitam de transfusões frequentes;

Mulheres com histórico de sensibilização durante a gestação (por exemplo, fator Rh incompatível com o do bebê);

Pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia ou transplante de medula;

Pacientes politransfundidos, que já receberam muitas transfusões e desenvolveram anticorpos irregulares.

A importância da conscientização do doador fenotipado

Ao ser identificado como doador fenotipado compatível com pacientes de alto risco, o doador assume uma responsabilidade ainda maior: sua doação pode ser a única segura para determinadas pessoas. Em muitos casos, há pouquíssimos doadores compatíveis disponíveis no banco de sangue.

Um exemplo deste gesto de empatia e solidariedade vem da engenheira agrônoma, Carolina Stefanelo, moradora na Vila Nasser em Campo Grande, que desde 2001 é doadora de sangue fenotipado.

“Ser uma doadora fenotipada é uma experiência que proporciona um senso de grande importância e responsabilidade. A consciência de que um teste sanguíneo específico direciona a doação para um receptor compatível e a maneira como esse sangue auxiliará uma pessoa de forma tão particular gera um sentimento especial.

A engenheira agrônoma ressalta que a doação de sangue também faz parte no cuidado com a própria saúde.

“A cada início de ano, já me programo para as doações, aproveitando as três oportunidades anuais que são permitidas às mulheres. Esse planejamento me ajuda a manter um estilo de vida saudável, pois tenho a consciência de que o sangue doado precisa ser de alta qualidade para quem o receberá. Assim, meu autocuidado também é um reflexo do compromisso com a vida de outra pessoa”, afirma Carolina.

O mesmo sentimento é compartilhado pelo professor Álvaro de Lima que fez sua primeira doação na semana passada.

“Recentemente, tive minha primeira experiência com a doação de sangue fenotipado e embora estivesse com a agenda apertada, a consciência da urgência e da importância de um sangue tão específico para salvar uma vida me impulsionou a fazer a doação no sábado passado, sem deixar para depois. Incentivo a todos a se colocarem à disposição para a triagem e avaliação, doando tanto sangue comum quanto o fenotipado. Ajudar uns aos outros é fundamental, pois nunca sabemos quando nós ou um ente querido irá precisar dessa ajuda vital”, alerta Álvaro

Serviço

O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta. Sábados das 7h às 12h. Os telefones para contato são 3312-1516 e 98163-1547(WhatsApp).

Outras unidades na Capital e interior clique aqui e acesse o site da Rede Hemosul MS para conferir horários e endereços.

Helton Davis, Comunicação SES

Mayra Franceschi, Comunicação Hemosul

Foto de Capa: Mayra Franceschi