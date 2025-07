Procon de Mato Grosso do Sul divulga pesquisa da cesta básica de julho em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Procon Mato Grosso do Sul divulga, nesta segunda-feira (28), a pesquisa de preços da cesta básica referente ao mês de julho, em Campo Grande. Conforme o levantamento, o setor de hortifrúti apresentou as maiores variações, com um dos itens superando 250%. É importante ressaltar que os preços podem ter sofrido alterações desde a data da coleta.

Equipes da Unidade de Orientação e Pesquisa utilizaram metodologia regionalizada ao visitar, no dia 21 de julho, 14 supermercados localizados nas sete regiões administrativas da Capital. Essa abordagem teve como objetivo aprofundar a investigação em áreas específicas, proporcionando resultados mais precisos e facilitando a comunicação transparente das informações.

Conforme a análise dos dados, a alface apresentou a maior variação entre os 33 itens listados no levantamento. Os preços oscilaram entre R$ 1,99 e R$ 6,99, ou seja, uma diferença de 251,26%. Já o quilo da cebola apresentou variação de 192,5%, sendo comercializada de R$ 2,39 a R$ 6,98.

Entre os produtos industrializados, um dos cremes dentais teve diferença de preço de 167,46%, enquanto a manteiga chegou a 125,29%. Alguns itens de produtos secos, farináceos e açúcares apresentaram estabilidade nos preços. Uma marca de açúcar cristal variou apenas 3,10%, e a farinha de mandioca branca teve oscilação discreta de 3,64%, figurando entre os produtos com menor variação.

A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ou pelo link: https://tinyurl.com/5bva728u .

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Kleber Clajus/ProconMS/Arquivo