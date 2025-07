Prefeitura de Sorocaba lançará programa “Bairro Empreendedor” no dia 18 de agosto – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) lançará, no dia 18 de agosto (segunda-feira), o programa “Bairro Empreendedor”, iniciativa que levará apoio direto aos pequenos empreendedores nos bairros da cidade. A inauguração do programa será no bairro Aparecidinha, às 19h, na Igreja do “Evangelho Quadrangular”.

Com o lema “Seu comércio, seu bairro, sua força”, o projeto foi criado por meio da Lei nº 13.084/24 e visa levar cursos, capacitações, orientações, feiras e apoio direto a pequenos negócios e trabalhadores dos bairros sorocabanos. O atendimento será descentralizado, realizando parceria com igrejas, escolas e associações além do envolvimento do Poder Público Municipal com a comunidade local.

“Levaremos todo o trabalho de capacitação aos empreendedores, no próprio bairro de atuação, algo inovador no município, gerando mais comodidade, acolhimento aos empresários, desta vez, do bairro Aparecidinha. Ações, como essa, mostram nosso comprometimento com a economia local e empresarial de nossa cidade”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

Além do lançamento, entre os dias 1º e 22 de setembro, haverá uma jornada de formação empreendedora com cursos, sempre às segundas-feiras. “O programa ‘Bairro Empreendedor’ reconhece o comércio de rua, o salão de beleza na garagem, o ambulante, a costureira do bairro e o autônomo que trabalha com criatividade e resiliência. Ele parte do princípio de que é nos bairros que nascem as soluções mais potentes para o desenvolvimento econômico e é lá que devemos levar nossos trabalhos de formação”, relata o secretário da Semepp, Fernando Marques.

Os interessados em participar do lançamento do o programa “Bairro Empreendedor” pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/bairro-empreendedor/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3316-1651. O Salão da Igreja do Evangelho Quadrangular está localizado na Rua Olga Charles Arruda, 62, no Jardim Josane.