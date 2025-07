Pioneiro em mergulho técnico, MS marca presença na maior feira da América Latina no segmento

Mato Grosso do Sul será um dos grandes destaques da 7ª edição do Scuba Diving Show Brasil, o mais relevante evento de mergulho da América Latina, que acontece nos dias 1 e 2 de agosto, no Centro Universitário SENAC Santo Amaro, em São Paulo. Aberto ao público mediante inscrição gratuita, o evento reúne os principais nomes do mergulho recreativo, técnico, livre e de segurança pública do continente, além de mais de 30 expositores do trade turístico e da cadeia de mergulho nacional e internacional.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, este é o primeiro evento que MS participa no segmento. “Vamos nos posicionar mais em eventos segmentados como esse. Além das atividades de flutuação já bem conhecidas, a região de Bonito / Serra da Bodoquena também é um destino fantástico para mergulho em águas cristalinas e também muito forte no mergulho em cavernas. Isso é de fato um diferencial e é importante estarmos presentes num evento como o Scuba Diving Show para nos comunicarmos melhor com o público especializado”.

Único destino brasileiro presente no evento, MS terá estande promocional, ações de relacionamento e um treinamento especial sobre a diversidade dos seus atrativos voltados ao turismo de natureza, aventura e, especialmente, ao mergulho em águas doces e cristalinas. Cidades da região turística Bonito / Serra da Bodoquena estarão em evidência como destinos de experiências únicas em rios transparentes, cavernas, nascentes e aquários naturais.

Representantes da Fundação de Turismo e do trade especializado em mergulho de Mato Grosso do Sul estarão presentes na programação técnica e nas atividades de networking, reforçando o posicionamento do Estado como um dos principais destinos para mergulho em água doce do mundo, onde todos os atrativos para a prática da atividade possuem SGS (Sistema de Gestão de Segurança).

“A participação do MS no Scuba Diving Show reforça nosso compromisso em promover os destinos de forma estratégica, diretamente para um público apaixonado por natureza, conservação ambiental e aventura. É uma vitrine essencial para Mato Grosso do Sul”, relata Breno Amorim, diretor de Promoção e Mercado da Fundtur MS.

O evento contará com uma agenda intensa de palestras, workshops e demonstrações práticas nos auditórios do SENAC, abordando temas que vão da medicina do mergulho ao turismo especializado.

Referência nacional em mergulho técnico

Reconhecido internacionalmente por suas águas cristalinas e práticas sustentáveis, Mato Grosso do Sul também se destaca como pioneiro em mergulho técnico no Brasil. Em 2021, foi realizado em Bonito o primeiro curso nacional de Mergulho em Caverna, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS) em parceria com a prefeitura de Bonito. A formação especializada foi conduzida pelo major Ronaldo Possato, instrutor da agência americana IANTD, e capacitou seis bombeiros militares – quatro sul-mato-grossenses e dois do Espírito Santo – para atuar em ambientes de mergulho de alto risco.

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS

Foto: Ronaldo Cezar Possato Venâncio