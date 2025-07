mais de 77 mil pessoas foram vacinadas com plano emergencial – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Campanha intensiva priorizou grupos vulneráveis e mobilizou 631 instituições em todo o estado

A mobilização rápida dos municípios e o investimento de R$ 825 mil do Governo do Estado em apoio direto às prefeituras resultaram na vacinação de 77.774 pessoas durante a intensificação da campanha contra a Influenza.

O balanço divulgado ontem (28) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostra avanços após o lançamento do plano emergencial de vacinação, diante da baixa cobertura registrada no início da campanha — apenas 22,35% entre os grupos prioritários. Para reverter esse cenário, o programa intensificou a vacinação entre os dias 28 de abril e 10 de maio.

O maior público vacinado foi o de idosos com 60 anos ou mais, que somou 45.466 doses aplicadas, seguido de 26.895 crianças de seis meses a menores de seis anos, além de 5.413 gestantes. Esses três grupos, considerados os mais vulneráveis às complicações da gripe, seguem como prioridade nas ações de imunização.

Ao todo, 631 instituições foram contempladas com ações emergenciais, entre elas 114 ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), 218 Ceinfs (Centros de Educação Infantil) e 299 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). As estratégias incluíram vacinação em escolas, creches, casas, locais de grande circulação e a participação no Dia D da campanha nacional.

Campo Grande, à época em situação de emergência em saúde pública decretada no mês de abril, recebeu um repasse separado de R$ 140 mil para apoiar ações de imunização. Já os demais 78 municípios foram contemplados com valores entre R$ 10 mil e R$ 25 mil, conforme critérios técnicos de risco e população-alvo.

“O reforço na campanha contribuiu diretamente para ampliar a vacinação dos grupos mais vulneráveis à Influenza, com resultados satisfatórios decorrentes da ampla mobilização nos municípios. A integração intersetorial e o apoio técnico das equipes de saúde foram pilares fundamentais para o sucesso da ação”, enfatiza o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

“Apesar de estarmos no período final do pico da sazonalidade dos vírus respiratórios, a SES reforça o chamado à população para que complete o esquema vacinal. Nosso objetivo agora é, seguindo orientação do Ministério da Saúde, manter esse ritmo e alcançar 90% de cobertura entre os grupos prioritários”, finaliza.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Imunização SES