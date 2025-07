Mais 18 famílias do Bairro São José são beneficiadas pelo programa Compra Assistida

Mais 18 famílias da Comunidade São José foram atendidas pelo programa ‘Compra Assistida’, mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), em parceria com o Governo Federal, através do Programa Pró Moradia e a Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. Com o grupo desta segunda-feira (28), já são 109 famílias beneficiadas de um total de 250 inscrições, apenas no São José.

A secretária de Habitação Social do Município, Socorro Gadelha, explicou que hoje foi resolvida a parte do cartório com a assinatura dos documentos relacionados a compra e venda que vai resultar na lavratura da escritura do imóvel e a próxima etapa vai ser a liberação do pagamento, para que os beneficiados possam se instalar em sua nova moradia. O programa atende famílias que moravam em áreas de risco na Comunidade São José, foram retiradas pela Prefeitura de João Pessoa devido ao risco de inundações e estão sendo atendidas pelos programas sociais do Município.

Socorro Gadelha lembrou que na gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, o setor de habitação tem recebido atenção especial e o programa ‘Compra Assistida’ é mais uma alternativa do programa habitacional para atender as famílias que não têm uma moradia, além dos projetos de construção de novos residenciais, como está acontecendo nos bairros de Jardim Veneza, Alto do Mateus, Gramame e o Residencial Dubai que está na fase de acabamento.

A secretária adiantou que as famílias recebem a moradia quitada, além de ter a oportunidade de sair de um local insalubre, escolher a moradia e o bairro onde deseja morar e receber o imóvel escriturado em cartório e, como incentivo, a Prefeitura de João Pessoa ainda oferece a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

“Nós estamos atendendo a Comunidade São José, mas o prefeito já autorizou o atendimento de mais 60 famílias da Comunidade do ‘S’, pois elas moravam em área de risco, foram removidas e estão sendo atendidas através do aluguel social”, comentou Socorro Gadelha, acrescentando que essas famílias já estão procurando o imóvel no bairro que desejam morar.

Beneficiados – A dona de casa Luciana de França Silva morava na beira do Rio Jaguaribe na Comunidade São José e foi beneficiada pelo programa ‘Compra Assistida’. Ela contou que morava em condições precárias e quando chegava o inverno o rio subia e a água invadia a casa dela, destruindo tudo que ela tinha. “Atualmente, eu moro num apartamento confortável no Bairro José Américo”, acrescentando que a mãe dela também está sendo beneficiada pelo programa Compra Assistida e também vai morar perto da casa dela.

Maria Aparecida da Silva vai morar no bairro de Mangabeira, depois de ter vivido durante muitos anos na Comunidade São José. “Quando chegava o inverno, a vida da família toda virava um desespero e agora estamos contando os dias para viver no apartamento novo”, relatou.

O programa ‘Compra Assistida’ também é um bom negócio para os corretores de imóveis, que têm a oportunidade de fechar uma venda e melhorar o salário. É o caso da corretora Rosângela Silva, que disse que eles ajudam as pessoas interessadas a encontrar o imóvel desejado, fazem as visitas e quando a pessoa se interessa pela orientação na organização dos documentos, tudo é feito de acordo com a proposta oferecida pelo programa da Prefeitura.

“Nós conversamos com a pessoa interessada para saber o que ela deseja, apresentamos o imóvel e tudo é feito com o acompanhamento da Prefeitura de João Pessoa. Um engenheiro verifica a estrutura e condições de habitabilidade, se estiver tudo de acordo com o desejado, é autorizada a compra do imóvel”, afirmou.

O programa – Na modalidade Compra Assistida, têm prioridade as famílias que se encontram em aluguel emergencial, após terem seus imóveis interditados pela Defesa Civil. Elas podem escolher uma nova residência em qualquer local da cidade, desde que esteja devidamente regularizada, no valor de até R$ 115 mil. A Prefeitura arca com o custo total do imóvel, bem como com as despesas cartoriais e o ITBI.