Inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade de Sorocaba 2025 serão abertas em agosto – Agência de Notícias

Homens e mulheres a partir de 60 anos interessados em desfilar no concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025 deverão se inscrever, gratuitamente, de 25 a 29 de agosto, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, pessoalmente, no Clube do Idoso de Sorocaba.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), o evento será realizado no dia 16 de setembro, às 19h, no Ipanema Clube, localizado na Rua Sete de Setembro, 700, no Centro da cidade, com entrada gratuita.

Importante salientar que maquiagem, cabelo e roupa de gala para o evento serão por conta de cada participante.

Viabilizado pela Lei Municipal nº 12.242/2020, o concurso Miss e Mister Melhor Idade de Sorocaba integra o calendário oficial do município de Sorocaba e tem como objetivo valorizar a beleza da terceira idade, aumentar a autoestima e a autoconfiança dessas pessoas, além de melhorar a qualidade de vida dessa população, mostrando que a beleza não tem idade. A iniciativa também constitui uma oportunidade de lazer e integração social a todos.

O Clube do Idoso está localizado na Rua Padre Lara de Moraes, s/n, na Vila Pinheiros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3233-9014.