IFSP realiza audiência pública para discutir implantação do Campus São Vicente – IFSP

Evento reuniu autoridades e comunidade local para debater o futuro da educação na Baixada Santista

Na noite de segunda-feira, 28 de julho, a Câmara Municipal de São Vicente foi palco da primeira audiência pública que marcou o início do processo de implantação do novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) no município.

O evento reuniu representantes da comunidade vicentina, gestores públicos, lideranças educacionais e autoridades municipais, estaduais e federais, num espaço de escuta e diálogo sobre o impacto da chegada da instituição na cidade.

A mesa de abertura contou com a participação do prefeito Kayo Amado; do deputado estadual Caio França, que representou o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França; do chefe de gabinete interino do IFSP, Reginaldo Vitor Marçulli Pereira; da vice-prefeita Sandra Conti; da secretária de Ensino, Michele Paraguai; e da secretária de Planejamento e Governança, Talita Correa.

Ao longo da audiência, foram apresentadas as diretrizes iniciais do projeto e discutidas as demandas da região, com ampla participação da sociedade civil. A comunidade reforçou a necessidade de políticas de permanência estudantil, diante dos desafios enfrentados por muitos estudantes para concluir a formação, especialmente em relação à alimentação e mobilidade.

A secretária Talita Correa destacou a importância da educação como vetor de desenvolvimento, afirmando que “não existe cidade que tenha superado os indicadores sociais sem passar pela educação. Esse é um caminho sem volta para o desenvolvimento da cidade.”

Para a secretária de Ensino, Michelle Paraguai, a chegada do IFSP representa um marco de oportunidades para os jovens de São Vicente. Segundo ela, “nossos estudantes agora têm perspectiva de desenvolvimento”.

O prefeito Kayo Amado, que é egresso do Campus Cubatão do IFSP, falou com emoção sobre a transformação que a instituição promoveu em sua vida. Ele ressaltou que a implantação do campus é um antigo sonho coletivo e disse que o centro de convenções da cidade dará lugar a um espaço de transformação.

“Agora a gente não vai precisar sair de São Vicente para conseguir estudar. O IFSP traz equidade, justiça social. Que os jovens possam enxergar ali um local em que vão transformar suas vidas”, afirmou.

O deputado Caio França reafirmou o comprometimento do governo federal com a Baixada Santista e ressaltou a atuação de ministros na concretização do projeto. Já o chefe de gabinete interino, Reginaldo Vitor, pontuou que o governo atual trata a educação como investimento, não como gasto, e que o novo campus terá impacto direto na melhoria de vida da população.

O evento foi encerrado com a fala do diretor-geral do Campus São Vicente, Eduardo Antonio Modena, que destacou o papel estratégico da audiência pública na construção coletiva da futura unidade. Ele explicou que o momento foi dedicado à apresentação das potencialidades da instituição e à escuta da sociedade para a definição dos eixos tecnológicos que orientarão a oferta dos cursos.

A audiência marca o início de uma nova etapa na expansão do IFSP, que reafirma seu compromisso com o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, alinhada às reais necessidades e vocações da Baixada Santista.

Participe da consulta sobre os cursos do Campus São Vicente

Está aberta, de 28 de julho a 27 de agosto de 2025, a consulta pública que visa coletar contribuições da sociedade civil sobre os cursos que poderão ser ofertados pelo Campus São Vicente do Instituto Federal de São Paulo.

O formulário é composto por cinco seções e deve ser preenchido por pessoas que residem ou trabalham na cidade. Os participantes devem selecionar dois eixos tecnológicos e até quatro cursos técnicos ou acadêmicos que considerem adequados à realidade local. É obrigatória a justificativa das escolhas, bem como o preenchimento completo da primeira seção, com os dados pessoais.

As contribuições serão analisadas de forma sigilosa, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/19), e será permitida apenas uma participação por CPF.

Para apoiar sua escolha, consulte o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.