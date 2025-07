GCM recolhe veículo irregular que bateu contra poste de radar na Zona Norte – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu um veículo que se envolveu em acidente na Avenida José Joaquim de Lacerda, no Jardim Sorocabano, Zona Norte da cidade, às 3h desta terça-feira (29). O condutor, que não era habilitado, perdeu o controle da direção e bateu em um poste de radar. Não houve feridos, sendo que o carro estava com o licenciamento vencido.

Ao chegar ao local, os GCMs se depararam com um veículo Chevrolet Vectra, de cor prata, danificado por colisão e parado na pista. O condutor do veículo, um jovem de 19 anos de idade, foi identificado, assim como outro jovem, de 22 anos, que estava no veículo no momento do acidente.

Os GCMs emitiram autuações em decorrência das duas irregularidades de trânsito e acionaram o delegado de plantão da Polícia Civil, que orientou fazer apenas os procedimentos administrativos, inclusive providenciar o recolhimento do veículo ao pátio de apreensões.

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade (Semob) também participaram da ocorrência, sinalizando a via e providenciando a remoção do poste de radar. Tanto o condutor como o passageiro, envolvidos no acidente, foram liberados e optaram por não aguardar a elaboração das autuações e a remoção do carro.