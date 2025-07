Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Projeto “Cria” na 44ª Festa Julina de Sorocaba – Agência de Notícias

Jovens e adultos de Sorocaba já podem se inscrever para a 3ª e última edição do Projeto “Cria”, na 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família. As inscrições, de adultos com idade igual ou superior a 18 anos, estão disponíveis pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/cria-julina-maior-18-anos/, com participação das atividades aos domingos, quintas e sextas-feiras. Já os jovens, com idade inferior a 18 anos, podem se inscrever pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/cria-julina-menor-18-anos/ e participar às quartas e sábados.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov) e da Secretaria da Cultura (Secult), tem caráter social, sem custo ao município, além de promover a gravação de músicas do estilo funk e trap em estúdio montado no espaço do evento. O intuito é divulgar e valorizar esses estilos musicais que fazem parte da cultura brasileira.

A estrutura do estúdio do “Cria” tem disponível, de maneira gratuita, Dj (beatmaker), microfones, mesa de som, computador e servidor dedicado, entre outros equipamentos de suporte, para o artista gravar as músicas de estilo funk e trap.

Para o “Cria”, dez participantes serão divididos em dois grupos de cinco pessoas. Cada grupo fará uma música no formato Set, que será disponibilizada gratuitamente nas plataformas digitais (no caso dos participantes maiores de idade) e em formato de arquivo (para todos os participantes).

A 44ª Festa Julina – Arraiá da Família ocorre no Parque do Paço Municipal, na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, no Alto da Boa Vista, entre 8 de julho e 3 de agosto. Mais informações sobre o projeto “Cria” pelo e-mail: [email protected] .

Confira, abaixo, as datas da última edição:

3ª edição

30 de julho a 3 de agosto, com inscrições abertas nesta segunda-feira (28).