Em 22 dias, transmissão do Arraiá Brasil atinge 2,4 milhões de pessoas

O Projeto Arraiá Brasil 2025, que mostrou o melhor do São João nordestino para o público da TV Brasil, Rádio Nacional e emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), alcançou resultados expressivos em audiência.

Dados da Kantar Ibope Media apontam que mais de 2,4 milhões de pessoas acompanharam as transmissões especiais na televisão, reforçando o papel da comunicação pública na valorização das tradições culturais brasileiras.

“O sucesso do Arraiá Brasil só foi possível graças ao apoio do Ministério do Turismo e à articulação com a Rede Nacional de Comunicação Pública. Conseguimos unir esforços com emissoras parceiras e levar o São João para milhões de brasileiros, celebrando a nossa diversidade cultural”, declara o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

No Distrito Federal, a TV Brasil chegou a ocupar a segunda colocação entre todos os canais assistidos, durante a exibição dos shows, com pico de audiência de 0,58. Diversas emissoras parceiras também se destacaram em seus mercados locais e apareceram na segunda posição em suas regiões.

Para apurar a audiência do Arraiá Brasil, as praças e emissoras que a EBC coletou programação foram: TV Brasil/SP, RJ e DF; Rede Minas/MG; TV UFG/GO; TVE/RS; TVU Recife/PE; TVE Bahia/ Salvador; TV UFSC/ SC; TV Encontro das Águas/AM; e TV Ceará/CE.

As exibições contabilizaram cerca de 99 horas, resultando em um total próximo de 1,8 mil horas visualizadas. O tempo médio foi de 42 minutos por indivíduo.

Nas redes sociais da EBC e de seus veículos, foram quase 180 postagens que geraram um alcance de 3,2 milhões de contas e 3,7 milhões de visualizações.

Arraiá Brasil

Ao longo de 22 noites de transmissões ao vivo, durante todo o mês de junho, o Arraiá Brasil contou com variados shows, reportagens especiais e muita festa diretamente dos principais polos do São João do Nordeste. As transmissões aconteceram em Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Salvador (BA) e Amargosa (BA).

Grandes nomes da música nacional marcaram presença, como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Alceu Valença, Joelma, Dorgival Dantas, Santanna – O Cantador, Pablo, Barões da Pisadinha, Luan Santana, Bruno & Marrone, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mastruz com Leite, Limão com Mel, além do DJ de projeção internacional Alok e outros artistas de destaque.

O projeto foi uma realização da Empresa Brasil de Comunicação e da RNCP, com o apoio do Ministério do Turismo, e foi viabilizado por meio da parceria com a PrefTV Caruaru, TVE Bahia, UERN TV (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte), além de apoio da Prefeitura de Campina Grande.

A apresentação do Arraiá Brasil foi conduzida por Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório (da EBC); Carolina Pinto, Mavian Barbosa, Gabriela Luna e Artur Lucena (da PrefTV Caruaru); Fabiano Moraes e Zenaide Ferreira (da UERN TV); e Naiara Oliveira, Samara Marques, Vânia Dias, Juraci Santana e Jhonatã Gabriel (da TVE Bahia), além das equipes de reportagem das emissoras parceiras.