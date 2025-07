Celest divulga lista de classificados para 450 vagas em cursos de línguas estrangeiras e Libras

28/07/2025 |

18:30 |

338

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) de João Pessoa, divulgou, na tarde desta segunda-feira (28), a lista de classificados para os cursos gratuitos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ao todo, foram ofertadas 450 vagas.

A diretora do Celest, Jéssica Holanda, comemorou o sucesso da procura pelos cursos e destacou a expressiva participação da população. “A lista de classificados foi publicada e a seleção aconteceu por ordem de inscrição. Os primeiros a se inscreverem dentro do número de vagas estão sendo convocados para comparecer presencialmente ao Celest com a documentação necessária e efetivar a matrícula”, explicou.

Mais de 2.500 pessoas se inscreveram para as vagas, número que superou as expectativas da instituição. “Mesmo com a ampliação de vagas, a procura continua crescendo a cada edição. Isso mostra o quanto a população reconhece e valoriza o trabalho realizado no Celest”, acrescentou a diretora.

As aulas têm previsão de início para o dia 11 de agosto e serão realizadas nas instalações do Celest, que vem se consolidando como uma importante iniciativa de inclusão educacional e promoção do aprendizado de línguas na Rede Municipal de Ensino.

Para acessar a lista de classificados, clique neste link.

Documentação – Os candidatos classificados para os cursos do Celest deverão apresentar, no momento da matrícula presencial, a documentação exigida: identidade, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e uma foto 3×4. A convocação oficial será enviada por e-mail para todos os classificados, com orientações detalhadas sobre o procedimento e prazos para a realização da matrícula.