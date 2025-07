Campus Jardim Ângela realiza realiza terceira audiência pública em 12 de agosto – IFSP

Na oportunidade serão apresentados o eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados em 2026

O IFSP realizará, no próximo dia 12 de agosto, às 19h, a terceira audiência pública para implantação do Campus Jardim Ângela. O evento é aberto à participação de toda a comunidade e será realizado no Auditório do CEU Vila do Sol, localizado na Avenida dos Funcionários Públicos, 369, Bairro Vila do Sol.

Nessa última audiência pública, serão apresentados os resultados da consulta pública na qual a comunidade pôde opinar acerca dos eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados pelo novo campus. Na oportunidade a população conhecerá o primeiro eixo tecnológico escolhido, bem como os cursos regulares que serão oferecidos a partir de 2026.

De acordo com diretora-geral do campus, Denilza Frade, a audiência é uma oportunidade para que a comunidade do Jardim Ângela possa se envolver ativamente na elaboração de um projeto com potencial de gerar impacto educacional significativo no território. “O campus vai transformar a vida de milhares de pessoas, principalmente da juventude negra residente nesse território. É através de políticas estruturantes que a gente muda a vida, que a gente muda a realidade”, diz.

Confira mais sobre primeira e a segunda audiências públicas do Campus Jardim Ãngela.