Bonito (MS) inaugura calçada da fama em homenagem ao cinema

A atriz paraguaia Ana Brun, homenageada neste ano pelo Festival de Cinema Sul-Americano (Cinesur), deixou nesta segunda-feira (28) a marca de suas mãos para a posteridade. Premiada no Festival de Berlim com o Urso de Prata de melhor interpretação feminina pelo filme As Herdeiras, Ana Brun foi a primeira artista a figurar na calçada da fama de Bonito (MS).

Chamada de Calçada das Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano, foi inspirada na famosa calçada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas tem uma pegada mais pantaneira: ao lado das mãos da atriz está uma imagem das patas de um tamanduá-mirim, animal da fauna do bioma.

“Estou muito emocionada. Orgulhosa e feliz”, disse a atriz à Agência Brasil. “Me encanta a ideia do prefeito [de Bonito] deixar uma impressão digital neste lugar de proteção aos animais do Pantanal”, acrescentou.

A proposta da calçada da fama de Bonito une natureza, arte e memória.

O gesto, segundo o diretor do Cinesur, Nilson Rodrigues, simboliza a convivência entre seres humanos e o meio ambiente.

“Andamos juntos com os outros seres vivos do planeta”, afirmou, durante evento em que cinco personalidades do audiovisual sul-americano deixaram as mãos marcadas em placas.

“Ao longo dos anos, nós vamos registrar aqui em Bonito esses artistas sul-americanos, brasileiros e sul-mato-grossenses que fazem a história do cinema e do audiovisual. Nós vamos ter as patas dos animais ao lado das patas humanas. Como nós estamos em Bonito, esse paraíso ecológico, nós vamos dizer que os humanos e os animais caminham juntos. É isso que tem significado para o planeta. Nós não estamos descolados, nós somos uma coisa só. Nós precisamos salvar o planeta”, disse Rodrigues.

Segundo ele, a calçada da fama será sobretudo um espaço de memória para a cidade. “Temos que ter compromisso com a memória, com a nossa trajetória, com o registro daquilo que é a nossa cultura, daquilo que é simbólico e que é tão importante”.

Neste ano, 11 personalidades do audiovisual sul-americano e que estão participando do Cinesur vão deixar suas marcas nas placas de cimento, que depois serão transportadas para a Praça da Liberdade, no centro da cidade de Bonito.

“Nossa praça vai ser toda revitalizada no futuro e nós vamos ter a calçada da fama nessa praça”, contou o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Os primeiros a deixarem as marcas nas placas, logo depois da atriz Ana Brun, foram os atores brasileiros Antônio Pitanga e Maeve Jinkings, o distribuidor independente Jean Thomaz Bernardini e a professora e produtora Cecilia Diez.

Ao longo desta semana, também serão homenageadas outras personalidades: o artista local Humberto Espíndola, a atriz Claudia Ohana, o ator Thiago Lacerda, o cineasta José Eduardo Belmonte, o documentarista Aurélio Michillis e o diretor e roteirista Luiz Carlos Lacerda.

“Bonito vai ser a capital do cinema no futuro”, destacou o prefeito da cidade.

“Aqui está se inaugurando o coração do cinema em Bonito. Para mim, é uma marca não só das mãos, mas também do coração. Já que não posso colocar meu coração, coloquei minhas mãos”, disse o ator Antônio Pitanga à Agência Brasil.

A atriz Maeve Jinkings também se emocionou. “Eu achei esse projeto tão inteligente, porque brinca, evidentemente, com o imaginário de qualquer cinéfilo em relação a Hollywood. E eu acho que ela transpõe esse imaginário com uma identidade muito local, muito própria, trazendo não apenas esse imaginário das mãos da nossa espécie, mas também de outras espécies, resgatando a nossa memória sobre uma diversidade da fauna que a gente esquece com muita facilidade”, disse.

“Isso me toca muito. Sei que é um assunto que facilmente gera desconforto, mas ambientalismo é um tema que guia muitas das minhas decisões cotidianas. É uma coisa que me inquieta muito, então fico muito feliz de ver um festival se organizando em torno de uma ideia que saúda o meio ambiente dessa maneira”, acrescentou a atriz.

As placas são feitas de ferro e de um cimento especial, onde a marca das mãos de cada uma das personalidades é gravada, junto de sua assinatura. Na placa, há ainda uma foto do artista, acompanhada pelo nome e a data em que foi gravada. Logo abaixo da foto do artista, há uma pegada de um animal, acompanhado dos nomes popular e científico.

* A repórter viajou a convite do Festival de Cinema Sul Americano Bonito Cinesur 2025.