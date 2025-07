Após danos ocasionados pela ventania, Prefeitura trabalha na reconstrução da cidade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Equipes da Prefeitura de Ubatuba estão espalhadas por toda a cidade trabalhando para amenizar os danos ocasionados pela ventania oriunda da passagem de um ciclone extratropical no estado na segunda-feira, 28.

Equipes da Ubalimp e Secretaria de Infraestrutura estão promovendo serviços de limpeza – uma delas trabalhava na rua Felix Guisard, no Pereque- Açú, no início da manhã desta terça-feira, 29. Funcionários da Elektro também estão realizando serviços para que a energia seja reestabelecida em locais onde houve queda. Algumas ações contam com apoio do Ubaposte.

Também nesta manhã, uma equipe da Secretaria de Obras estava na Praça 13 de Maio realizando reparos na calçada onde houve queda de árvores.

A Defesa Civil deverá distribuir suas equipes pelo município. Uma delas foi encaminhada nesta manhã para a desobstrução do bairro da Casanga, onde caíram muitas árvores.

Desde segunda, a Defesa Civil registrou 25 registros de atendimentos ( já solucionados) , além de mais 18 demandas que estão em andamento.

As aulas das escolas da Rede Municipal de Ensino estão suspensas desde a tarde de segunda-feira. Nesta terça-feira, a situação permanece e a orientação é que os gestores realizem vistoria nas unidades para computar os danos para que as providências sejam tomadas.

Devido à persistente falta de energia elétrica, as unidades de saúde dos bairros Itamambuca, Puruba, Camburi, Picinguaba, Ubatumirim e Almada permanecem fechadas nesta terça-feira, 29.

Todos os atendimentos agendados para esta data serão remarcados pelas equipes das unidades assim que o serviço for normalizado. A previsão é de que os atendimentos sejam retomados normalmente a partir de quarta-feira, dia 30.

Segundo a Secretaria de Saúde, a medida visa garantir a segurança da população e das equipes de saúde, bem como a preservação de insumos e equipamentos essenciais.

Existe, ainda, a possibilidade de outras unidades terem seus horários de funcionamento ajustados conforme as previsões climáticas e de fornecimento de energia.

As aulas das Escolinhas Municipais de esportes também suspenderam as atividades nesta terça-feira,29.

Abastecimento de água

A Sabesp informa que o abastecimento de água nos bairros Pedreira, Jardim Ubatuba, Horto Florestal, Pereque-Açu e Ipiranguinha, em Ubatuba, foi afetado nesta terça-feira, 29, devido à interrupção no fornecimento de energia. A falta de eletricidade impede o bombeamento de água para as residências. Os técnicos da Sabesp estão realizando manobras para minimizar o impacto no abastecimento, o que normalizou o fornecimento em alguns pontos. A previsão para normalização do sistema é durante o período noturno. Por isso, a Companhia recomenda o uso consciente do volume das caixas-d’água dos imóveis.

Ocorrências e solicitações podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

Previsão

De acordo com a Defesa Civil estadual, a passagem do ciclone afastou a frente fria prevista mas trouxe uma massa de ar frio que deve causar declínio da temperatura entre os dias 29/7 e 1/8 que deve variar entre 7 e 8 graus C.