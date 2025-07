Agência Minas Gerais | Complexo Hospitalar de Barbacena alcança 100% em avaliação da Anvisa

O Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), alcançou 100% de conformidade na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recentemente na unidade. Essa avaliação considerou hospitais que possuem Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Para participar da avaliação, o hospital realizou a implementação e treinamento de protocolos de boa prática determinados pela Anvisa. Esses protocolos são enviados ao órgão da vigilância sanitária para serem avaliados periodicamente.

O CHB, composto pelo Hospital Regional e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, investiu em um desempenho exemplar, focado na otimização de processos e na busca contínua pela melhoria da qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A coordenadora do Núcleo de Risco e presidente do Núcleo de Segurança do Paciente, Tânia Michele da Costa, falou sobre a conquista. “Essa vitória é fruto do esforço conjunto. A alta gestão, que validou a implantação dos protocolos de segurança do paciente, o trabalho dedicado dos membros do Núcleo de Segurança do Paciente na disseminação da cultura de segurança, e o envolvimento e motivação de gerentes, coordenadores e equipes assistenciais no cumprimento diário desses protocolos foram fundamentais para essa vitória”.

Em Minas Gerais, apenas 15 hospitais atingiram esse nível de excelência. Na Rede Fhemig, o Complexo Hospitalar de Barbacena se destacou ao lado do Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, como uma das duas unidades a conquistar essa alta performance.

“Essa conquista reforça o compromisso do Complexo Hospitalar de Barbacena com a qualidade e a segurança dos serviços de saúde e o bem-estar da população, além de resultar em boas práticas para pacientes internados no hospital”, resume o diretor geral do CHB, Claudinei Emídio Campos.