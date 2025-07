Agência Minas Gerais | Cemig já retirou mais de 16 toneladas de cabos irregulares de telecomunicação em postes em 2025

Relacionadas



A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) já retirou 16,2 toneladas de cabos irregulares de empresas de telecomunicação em seus postes, em 66 cidades de Minas Gerais, apenas nos primeiros seis meses de 2025. A estatal está intensificando o combate aos fios de empresas de internet, telefonia e TV a cabo que estão instalados irregularmente ou que não possuem contratos de compartilhamento nas estruturas da companhia.

Nas últimas semanas, essa fiscalização foi realizada nas cidades de Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Juatuba, Ipatinga, Itabira, Nanuque, Capelinha, Unaí, Janaúba, Januária, Jaíba, Guaxupé, Paraguaçu, Três Pontas, Cambuquira, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei, Lima Duarte, Patrocínio e Passos. Nesta semana, equipes da empresa atuarão em Belo Horizonte, retirando cabos obsoletos e que estavam oferecendo riscos à população.

A gerente de Eficiência Energética e Receitas Acessórias da Cemig, Amanda Mascarenhas, detalha as ações para reduzir os danos gerados pelo material instalado clandestinamente. “A Cemig tem reforçado a notificação das empresas que operam de forma irregular e trabalhado em conjunto com os municípios para promover ações de conscientização que visam educar sobre os riscos e a necessidade de regularização”.

A Cemig mantém um cadastro atualizado das empresas que utilizam seus postes de forma regular, registro alimentado pelas informações obtidas no censo, que identificou cabos de empresas que compartilham postes em sua área de concessão, vistoriando cerca de 2,3 milhões de postes em 774 municípios mineiros, onde identificou a existência de mais de 900 empresas que operavam de forma clandestina, irregular e sem projetos, o que pode comprometer a resistência mecânica dos postes.

No primeiro semestre de 2025, os técnicos da Cemig já vistoriaram mais de 46 mil postes e retiraram a fiação de 45 empresas que atuavam de forma irregular. Neste período, a Cemig fez mais de 17 mil notificações a empresas de telecomunicações para fazer a adequação de fiações em toda a área de concessão. Esse número já é 30,5 % superior a todo o ano passado, quando foram realizadas 10.524 notificações a empresas de processamentos de dados.

Modicidade tarifária

O compartilhamento dos postes com essas empresas é determinado por resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além de levar serviços básicos para a população, o compartilhamento dos postes com as empresas de telecomunicações contribui para a modicidade tarifária. De acordo com a legislação do setor elétrico, 60% do valor faturado com este serviço são utilizados para reduzir a fatura de energia.

Nem todos os cabos presentes nos postes da Cemig são de responsabilidade direta da empresa estatal. De acordo com as normas de segurança, os cabos da rede elétrica, que são energizados, estão localizados na parte superior da estrutura dos postes. Já os cabos de telecomunicações, utilizados por empresas que alugam a infraestrutura da Cemig, devem ocupar a parte baixa, imediatamente abaixo do braço da iluminação pública, altura segura em relação ao solo.