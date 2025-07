Semob-JP segue com ações educativas sobre uso correto de vagas especiais

Com o objetivo de promover a conscientização sobre o uso adequado das vagas especiais em estacionamentos públicos e privados, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), inicia, nesta terça-feira (29), mais uma série de atividades educativas externas. As ações seguem até a sexta-feira (1º), contemplando diversos estabelecimentos da cidade, nos turnos da manhã e da tarde.

Durante as abordagens, os agentes e educadores da Semob-JP orientam motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as vagas reservadas para pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e também com fibromialgia — reconhecida recentemente como deficiência pela legislação brasileira. A campanha tem como objetivo garantir os direitos de acessibilidade e mobilidade desse público, além de conscientizar os condutores sobre a responsabilidade coletiva no trânsito.

Segundo o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, ações como essas reforçam a importância da empatia e do respeito no espaço urbano. “Respeitar as vagas especiais é uma atitude de cidadania. Nosso trabalho educativo tem como missão formar uma sociedade mais inclusiva, que compreenda as necessidades do outro e promova um trânsito mais humano e acessível para todos”, destacou.

A programação inclui visitas a locais de grande circulação, como supermercados, centros comerciais e estabelecimentos de saúde, a exemplo do Retão de Manaíra, Shopping Mangabeira, Atacadão, Mix Mateus, Assaí Epitácio, Ecomedical, entre outros.

A Semob-JP reforça que, além das ações educativas, a fiscalização continua atuante, e o uso indevido dessas vagas pode gerar autuações. O objetivo, no entanto, é principalmente sensibilizar a população para o respeito aos direitos das pessoas com mobilidade reduzida e condições específicas de saúde.

Programação semanal:

Terça-feira (29/07)

Local: Bemais – Retão de Manaíra

Hora: 8h30

Tema: Vagas especiais

Quarta-feira (30/07)

Local: Supermercado Manaíra

Hora: 8h30

Tema: Vagas especiais

Quinta-feira (31/07)

Local: Ecomedical – Tambauzinho

Hora: 8h30

Tema: Vagas especiais

Sexta-feira (01/08)

Local: Assaí – Av. Epitácio Pessoa

Hora: 8h30

Tema: Vagas especiais