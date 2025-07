Prefeitura alerta sobre a importância da prevenção contra as hepatites virais

As vacinas contra as hepatites A e B estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra uma infecção silenciosa, que pode causar complicações graves como cirrose e câncer hepático. Nesta segunda-feira (28), é celebrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e a Prefeitura de João Pessoa faz o alerta sobre a importância da prevenção.

A hepatite B é uma doença infecciosa silenciosa e potencialmente fatal, que pode evoluir para quadros graves como cirrose, insuficiência hepática e câncer de fígado. No entanto, a vacinação é uma forma eficaz de prevenção. Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, faz o alerta e explica sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

“É fundamental que a população esteja consciente da importância da vacinação contra as hepatites. Trata-se de uma medida segura, eficaz e gratuita, que pode salvar vidas e evitar complicações sérias, como o câncer de fígado. Precisamos reforçar essa mensagem todos os dias, especialmente em datas como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais”, afirmou Fernando Virgolino.

Causada pelo vírus da hepatite B (HBV), a infecção é considerada um problema crônico de saúde pública. O principal desafio é que, na maioria dos casos, a doença não apresenta sintomas nas fases iniciais, dificultando o diagnóstico precoce. Muitas vezes, a hepatite B só é descoberta décadas após a infecção, quando já existem sinais de complicações hepáticas.

A transmissão do vírus pode ocorrer com as relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas e agulhas, transfusões de sangue, além do uso de instrumentos não esterilizados em procedimentos médicos, odontológicos, tatuagens e piercings. Também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou no parto.

“Essa prevenção está disponível gratuitamente na Rede Municipal de Saúde para todas as faixas etárias. São recomendadas três doses para garantir a imunização completa. Para gestantes que não foram vacinadas anteriormente, o esquema vacinal deve ser iniciado ainda durante o pré-natal”, explicou o coordenador. “Caso a pessoa apresente alguns dos sintomas, o diagnóstico e o tratamento também podem ser feitos nas unidades de saúde de João Pessoa, de forma rápida e segura”, completou Fernando Virgolino.

Mais proteção – Já a vacina contra a hepatite A também é contemplada no calendário de vacinação da criança e deve ser administrada com uma dose aos 15 meses de vida. Para crianças que tenham perdido a oportunidade de se vacinar no tempo recomendado pelo PNI, a vacina pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Recentemente, a vacina também passou a ser indicada à usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP), que é o tratamento de prevenção ao HIV. Na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, essa prevenção pode ser feita no Serviço de Assistência Especializada – Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE-CTA), localizado no anexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe.

A hepatite A é uma inflamação no fígado causada por uma infecção viral, que pode resultar em complicações. A doença tende a ter mais gravidade em adultos do que em crianças. Embora a principal transmissão do vírus seja fecal-oral, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, houve um aumento no número de casos, mesmo em países com baixa endemicidade da doença, relacionado a práticas sexuais.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Vacinação domiciliar – A Prefeitura de João Pessoa também oferece a opção de vacinação domiciliar para pessoas acamadas, que não conseguem se deslocar até um serviço de saúde com sala de vacina. Para ter acesso ao serviço, é necessário realizar o agendamento por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Todas as vacinas do calendário de rotina e campanhas ativas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: apenas grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)