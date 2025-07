Inscrições para Prêmio Anual Sorocaba de Literatura 2025 estão abertas até dia 28 de agosto – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para o Prêmio Anual Sorocaba de Literatura 2025. Os interessados devem comparecer pessoalmente no Chalé Francês, até o dia 28 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Instituído pela Lei Municipal nº 11.182/2015, o prêmio tem como objetivo valorizar e divulgar a produção literária local, incentivar a leitura, além de promover o contato da população com autores sorocabanos.

Podem participar autores com idade a partir de 18 anos e residentes em Sorocaba há pelo menos dois anos, com livros editados em 2024, nos seguintes gêneros: Ficção – Romances, Ficção – Novelas, Ficção – Contos, Ficção – Crônicas, Biografia, Não ficção, Infantil, Juvenil, Artes e Fotografia, e Poesia. Nas categorias Não ficção e Biografia, serão consideradas obras com abordagem literária, como Ensaio e Filosofia.

Serão premiadas até cinco melhores obras, com um prêmio individual de R$ 5 mil. Cada autor poderá inscrever um livro de cada categoria, porém, somente será premiado, caso o trabalho escolhido, por apenas uma obra.

Os volumes serão selecionados por uma Comissão Julgadora composta por três avaliadores, que serão peritos com formação e experiência na área, inscritos no Edital de Credenciamento Permanente da Secult. Os gêneros literários serão analisados, respeitando suas especificidades e critérios de avaliação, entretanto, serão premiados os livros que obtiverem as cinco melhores notas, independentemente de suas categorias.

Os artistas vencedores deverão realizar atividade como contrapartida, como oficinas, palestras, recitais, entre outras, com o objetivo de formação do público leitor e escritor, no prazo de 12 meses, a partir da data da premiação.

Para a inscrição, os interessados devem apresentar: três exemplares do livro; ficha de inscrição devidamente preenchida; carteira de identidade (original), além da entrega de uma cópia simples da mesma; cópia de comprovante de residência com, no máximo, três meses da emissão; breve currículo; cópia de comprovação de cadastro na Câmera Brasileira do Livro e uma proposta de contrapartida.

O Chalé Francês está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, s/n, no Centro, no Jardim Maylasky. Mais informações podem ser obtidas no edital, que foi publicado na edição do Jornal Município de Sorocaba (https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/) de 24 de julho, ou, ainda, pelo e-mail: [email protected].