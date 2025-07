Governo de MS inaugura escola para atender 400 alunos com ensino regular e profissionalizante no Noroeste

Com foco em uma educação de qualidade e inclusiva, o governador Eduardo Riedel inaugurou nesta segunda-feira (28) a Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, no bairro Noroeste, região leste da Capital. A unidade terá capacidade de atender 400 alunos, ofertando ensino regular e profissionalizante, além de esportes e artes marciais. Ainda vai dispor da primeira quadra climatizada da Rede Estadual.

A implantação da unidade era um pedido antigo dos moradores do Noroeste, que não contavam com uma escola estadual no bairro. Um compromisso que foi entregue à comunidade escolar. Já o nome (unidade) é uma homenagem ao ex-vereador Cristóvão Silveira que faleceu em 2017.

“Dia de alegria e respeito a quem dedicou a vida para melhorar as coisas que estão em volta. A educação sempre teve uma atenção especial na nossa gestão. E vai continuar como prioridade. Ela está no nosso plano de governo, no qual eu não desvio em nenhum milímetro. Temos aqui está nova escola, com um modelo completamente diferente e que vai gerar resultados”, afirmou o governador.

A unidade terá um foco especial o atendimento à Programas Educacionais como EJA e EJA Mulher no período noturno, assim como iniciativas voltadas à prática de esportes, principalmente de lutas, tendo inclusive de defesa pessoal (mulheres). Também está prevista a abertura de turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º do Ensino Médio, com oferta de Educação Profissional.

O planejamento pedagógico de oferta de turmas para o ano letivo de 2026 está em elaboração pela SED. “Em 2023 recebemos este pedido da comunidade do Noroeste, sobre dispor de uma unidade da Rede Estadual no bairro. Eles esperavam este olhar e atenção do Estado, que conseguimos cumprir”, afirmou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

Ele destacou que a unidade conta com um modelo diferente e estrutura única, com quadra climatizada. “Teremos o foco no atendimento à mulher, inclusive com lutas marciais, entre elas de defesa pessoal. Enquanto isto as crianças terão uma brinquedoteca disponível. A comunidade merece e ainda conseguimos fazer aqui uma homenagem ao Cristóvão Silveira”.

Mato Grosso do Sul conta agora com 349 unidades escolares neste ano de 2025, sendo 76 na Capital e outras 273 espalhadas por todas as regiões do Estado, atendendo a 190 mil estudantes.

A Rede Estadual de Ensino oferece 68 modalidades de cursos da Educação Profissional, criadas com o objetivo de atender às demandas específicas de cada região. Atualmente, esses cursos estão presentes em todos os municípios do Estado.

Homenagem

Durante a inauguração houve a homenagem ao ex-vereador Cristóvão Silveira, que dá o nome à unidade. O evento contou com a presença de vereadores, deputados estaduais e federais, além da família e amigos do ex-parlamentar, que teve cinco mandatos na Câmara Municipal de Campo Grande.

“Este ato é a materialização de um legado. Com a bandeira número um do meu pai. Ele não era professor, mas sempre soube a importância da educação na vida dele. Nos seus mandatos sempre trabalhou em prol da educação. Projetos sociais sempre voltados para esta área. Agora este reconhecimento é muito emocionante. Sempre falo que enquanto houver memória, haverá vida”, afirmou Filipi Silveira, filho do ex-vereador.

O governador também reconheceu a importância da homenagem. “Temos que destacar o legado do (Cristóvão) Silveira. Só ele poderia reunir tantos amigos e família nesta inauguração. Evento com muita emoção e a família pode se orgulhar do legado que deixou. Ele defendia e falava repetidamente sobre educação”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

