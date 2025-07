GCM flagra duas pessoas empinando pipa com cerol em área no Jardim Santa Bárbara – Agência de Notícias

Fotos: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba flagrou dois homens, um de 23 e outro de 29 anos de idade, empinando pipa com cerol em um terreno no Jardim Santa Bárbara, Zona Oeste da cidade, na tarde de domingo (27). A Corporação havia recebido denúncias pelo telefone 153 e montou uma operação no local, como ação preventiva, a fim de evitar acidentes, devido à grande concentração de pessoas no local.

A ação da GCM ocorreu das 14h às 17h30, em ponto localizado na Avenida Américo Figueiredo. No momento em que as equipes da Corporação chegaram ao local, identificaram as irregularidades. Os envolvidos foram abordados, sendo que linhas com cerol e as pipas que utilizavam acabaram apreendidas.

“Essa operação de saturação foi realizada de modo a garantir a segurança de todos que estavam naquele local, por se tratar de uma área grande e com número considerável de frequentadores. Nesses casos, as intervenções são planejadas para garantir a segurança de todos, inclusive, orientando o público presente sobre os riscos de usar cerol, que pode provocar acidentes graves e até fatais”, explica o comandante da GCM, Davi Dutra.

Os dois envolvidos foram qualificados e o registro da ocorrência será encaminhada ao Setor de Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan) da Prefeitura de Sorocaba, para providenciar a autuação. Isso porque a Lei Municipal n° 8.471/2008 estabelece as proibições quanto a essa prática, cuja multa, em caso de flagrante, é de R$ 2.377,22.

A GCM checa todas as denúncias recebidas quanto à soltura de pipas com linha de cerol ou de venda de material cortante, com viatura indo ao local, desde que haja equipe disponível no momento. Em 2024, a GCM atendeu 20 ocorrências e apreendeu 204 pipas e 67 linhas, mas não houve flagrante. Em 2025, esse foi o primeiro registro em flagrante, até o momento.

Além dos contatos via 190 (Polícia Militar), 153 (GCM) e 193 (Corpo de Bombeiros), envolvendo urgências, as denúncias sobre soltura de pipas e venda de material proibido também podem ser feitas pelo número 156, pelo site: http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/#/Home/Solicitacao ou em uma das Casas do Cidadão Zeladoria. Também é possível registrar a ocorrência pelo WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, pelo número: (15) 99129-2426, das 8h às 17h.

Entre os cuidados importantes ao empinar pipas, a GCM recomenda evitar a proximidade de fios elétricos, além de ter cuidado em ruas e avenidas, onde há trafego de veículos. Outra dica é quanto ao uso da antena corta-pipa nas motocicletas, como medida preventiva para evitar acidentes envolvendo linhas de pipa e cerol.