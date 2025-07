Festa Julina de Sorocaba tem ação especial para pessoas com deficiência ou neurodivergentes – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos/Secom

A 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família ofereceu, na noite da última quinta-feira (24), uma ação especial aos frequentadores, proporcionando um ambiente inclusivo para que pessoas com deficiência ou neurodivergentes pudessem aproveitar do clima de acolhimento e conhecer as atrações, de maneira confortável.

A entrada foi gratuita e, logo na chegada, as crianças receberam como brinde, doado pela iniciativa privada, um “morango do amor”. Na sequência, puderam usufruir de todos os brinquedos, também com entrada franqueada, podendo experimentar brinquedos, tais como roda gigante, carrossel, trenzinho, carrinho de bate-bate.

Durante o período, o volume e a iluminação do recinto da Festa Julina foram reduzidos, produzindo menos estímulos visuais e sonoros, para não causar algum incômodo a crianças, jovens e adultos neurodivergentes.

“É uma ação pioneira na nossa Festa Julina, uma ação que partiu da Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea) e que está sendo realizada com todo o carinho e atenção pela nossa equipe, com o apoio da iniciativa privada, que se sensibilizou com a causa e fez as doações. O retorno do público também foi muito bom e conseguimos atender aproximadamente 800 pessoas”, afirmou o secretário da pasta, Vinícius Aith.

O público aprovou a iniciativa

“Eu acho muito bom, porque não é em todos os lugares que a gente encontra acessibilidade, para que as nossas crianças possam se divertir. E ainda estamos em conjunto com as terapeutas que cuidam dela. É uma iniciativa muito linda, porque nos outros lugares não tem o silêncio, a acessibilidade e a gratuidade para a gente, então, como família, ficamos muito felizes de estar aqui juntas. A Bela, minha filha, ama todos os brinquedos, dos mais tranquilos aos mais radicais, e está aproveitando muito. Ficamos muito felizes”, contou a visitante Vanessa Rodrigues

Eliane, mãe do menino Bernardo, de cinco anos, trouxe o filho único para se divertir também. “Ele está adorando. É um dia melhor porque está bem tranquilo. Em locais muito cheios ele fica muito agitado. Ele está aproveitando muito, adorou o moranguinho; e ver a felicidade dele é a minha também”, afirmou.

Promovida pela Afejubes, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, a 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba acontece até o dia 3 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 18h à 0h, e aos sábados e domingos, das 13h à 0h. Mais informações podem ser obtidas pelo site: http://julinadesorocaba.com.br/; pela rede social oficial do evento: @festajulinasorocaba ou, ainda, pelas redes sociais da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba).