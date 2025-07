Emlur inicia a semana com serviços de limpeza e conservação em 11 bairros

Posted on

Fotos: Michelle Alves A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), iniciou, na manhã desta sexta-feira (22), a revitalização do Centro de Convivência Esportivo “José Antônio Camargo – Zeca”. As obras contam com prazo de entrega em até 90 dias. A revitalização do centro de Convivência Esportivo será realizada […]