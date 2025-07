Edição especial do “Pedala Sorocaba” faz trajeto até Votorantim neste domingo (3) – Agência de Notícias

A população terá a oportunidade de participar, neste domingo (3), da edição especial do “Pedala Sorocaba”, que percorrerá um trajeto até a cidade de Votorantim, em comemoração ao aniversário de 371 anos de Sorocaba, celebrado no dia 15 de agosto. A concentração dos ciclistas está marcada para 8h30, no Parque das Águas, no Jardim Abaeté, com saída, às 9h.

A edição especial é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), de Governo (Segov), de Mobilidade (Semob), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba, em parceria com a Prefeitura de Votorantim, por meio das secretarias de Governo, de Mobilidade e de Esportes.

Pessoas de todas as idades terão a oportunidade de aproveitar a manhã, entre amigos e familiares, e pedalar em diferentes vias da cidade, em um percurso até a cidade de Votorantim de, aproximadamente, 10 km. Partindo do Parque das Águas, localizado na Avenida Dom Aguirre, os participantes vão seguir pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, até a Avenida 31 de Março, localizada em Votorantim, com chegada na Praça Lecy de Campos.

Todos os participantes que utilizarem o sistema Integrabike, da Urbes, podem devolver as bicicletas em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra, podendo completar, de forma tranquila, todo o trajeto do passeio. O tempo normal de empréstimo gratuito das bikes é de 1 hora.

Já os agentes de trânsito da Semob dão todo suporte à condução e sinalização do fluxo ao longo do trajeto. Além disso, o Saae/Sorocaba fornecerá água aos participantes, no ponto de partida e chegada.

É recomendado o uso de capacete para participar. Em caso de chuva no horário do passeio, o mesmo será automaticamente cancelado para a segurança de todos, até a próxima edição.