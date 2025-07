Definidos os campeões nas modalidades individuais dos Jogos Escolares da Juventude de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Neste domingo (27), foi concluído o primeiro bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. Nesta etapa inicial, entraram em ação os estudantes-atletas das modalidades individuais: natação, xadrez, judô, badminton, ginástica artística, tênis de mesa, wrestling (luta olímpica), karatê e atletismo.

A edição 2025 realizada em Campo Grande reúne cerca de 3,4 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 52 municípios sul-mato-grossenses. Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul são organizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Um dos grandes destaques da competição foi o atleta de Ponta Porã, Marco Antônio Douglas Benites, de 14 anos. O marchador conquistou um feito inédito para Mato Grosso do Sul ao garantir o 1º lugar na prova de 5000 metros na Copa Brasil de Marcha Atlética 2025 sub-16, estabelecendo um novo recorde. Nos Jogos Escolares, Marco repetiu o bom desempenho e conquistou a medalha de ouro na mesma prova.

Marco conta como iniciou na modalidade:“Eu tinha participado de algumas outras provas do atletismo e perdido, aí eu fiquei bem triste e pensei em desistir dos jogos, mas eu tenho um amigo que é marchador, ele tem 18 anos. Aí ele veio, me chamou falando pra eu testar pra ver como era. Aí eu testei, e ele falou pra mim que, se eu continuasse desse jeito, eu poderia ser campeão brasileiro. Então, eu testei, só comecei a treinar. No meu quarto dia, eu já tava pegando o movimento, rapidinho eu já peguei. Aí, na primeira competição, eu peguei 30 minutos. Eu ia desistir de tudo. Aí eu falei: vou tentar uma prova nova e deu bom. Foi aí que eu entrei na marcha.”

Outro destaque da competição é a atleta Isabela Oliveira, de 14 anos, que representa o município de Três Lagoas. Ela conquistou a medalha de ouro na prova de arremesso do peso na categoria de 12 a 14 anos. Iniciada no esporte por meio de outras modalidades coletivas, como futebol, vôlei e basquete, Isabela migrou para o atletismo a partir de uma orientação do treinador de basquete, que buscava desenvolver nos alunos mais força e resistência física. A atleta relata como foi essa transição e os impactos que o atletismo teve na sua rotina e no seu comportamento:

“Sempre pratiquei esportes. Comecei no futebol, depois passei pelo vôlei e pelo basquete. Foi no basquete que o treinador sugeriu o atletismo, porque dizia que a gente precisava de mais resistência e força nas pernas. Experimentei e gostei, aí comecei a competir. Acho que o atletismo me transformou. Antes, mesmo fazendo esporte, eu era muito sedentária. Hoje me sinto mais forte, mais confiante e até mais aberta com as pessoas. No começo eu era bem tímida, ficava no meu canto. Agora estou bem mais solta, e foi o atletismo que me ajudou nisso.”

O técnico de Isabela é o professor Reynaldo Abrão Camargo, de 60 anos, que também celebra os resultados positivos da competição. Com 40 anos de experiência, ele destaca a evolução técnica dos atletas sul-mato-grossenses.

“Com o tempo, temos obtido bons resultados. Nossos atletas vêm conquistando medalhas não só em nível estadual, mas também nacional e internacional. Atualmente, estamos focados na preparação de duas ou três atletas em quem depositamos grandes expectativas. A meta é que elas se classifiquem para o Campeonato Brasileiro”, explica o treinador.

Outra modalidade individual presente nessa etapa dos jogos foi a natação. Gisele Bastos Alberto, estudante de Medicina, é mãe da nadadora Helena Bastos, de 14 anos, que participa pela primeira vez da competição, representando a cidade de Ponta Porã com orgulho.

“É a primeira vez que uma delegação de natação da nossa cidade participa dos Jogos. É tudo muito novo, muito especial. Eles se prepararam dentro das possibilidades que tinham e conseguiram chegar aqui. Isso já é uma grande conquista”, conta Gisele, emocionada.

Ela destaca a importância do incentivo ao esporte e vê na natação uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento pessoal:

“Acho super importante o esporte para as crianças e adolescentes. Além de promover saúde física e mental, ajuda na socialização, ensina a enfrentar medos, desafios e obstáculos que a vida impõe. Também é uma forma divertida e recreativa de crescer.”

Para Helena, a experiência tem sido inesquecível:

“Está sendo algo único e inesquecível. Nunca tinha participado antes. Para mim, o esporte é mais uma diversão, algo que gosto muito de fazer”, relata a jovem nadadora.

Álvaro da Silva Ferreira é técnico da delegação de natação de Aquidauana. Envolvido com a equipe desde 2019, ele acompanha de perto o crescimento dos atletas e destaca a importância do trabalho desenvolvido por meio do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), que tem contribuído diretamente para os resultados obtidos nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

“É muito gratificante ver nossos atletas entre os melhores do estado, competindo de igual para igual e buscando uma vaga para a fase nacional. Ver eles se dedicando, entregando tudo o que podem, é algo que me emociona. Temos nove atletas do Prodesc participando na natação, então o projeto tem ajudado bastante nesses resultados.”

O próximo bloco dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul será realizado entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, com a participação das equipes de voleibol e futsal, nas 1ª e 2ª divisões. Vale ressaltar, que os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul tem caráter seletivo para os JEB´s (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados em Uberlândia entre os dias 5 e 28 de outubro. Os resultados completos estão disponíveis nos boletins oficiais da competição.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: Coollab/ Registros Esportivos