Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria equipamentos de saúde e obras de hospitais na Zona da Mata

Levar a saúde cada vez mais perto dos mineiros, especialmente dos que vivem no interior. Esse é um dos principais objetivos do Governo de Minas, que por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), tem investido em hospitais, equipamentos, e profissionais de saúde, para que os serviços sejam oferecidos aos cidadãos mais perto de casa.

Nessa quinta-feira (24/7), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, esteve em Manhumirim para vistoriar as obras no Hospital Padre Júlio Maria, onde será instalado um novo tomógrafo adquirido com recursos do Governo de Minas no valor de R$ 1,5 milhão.

Além do tomógrafo, o hospital também foi contemplado com equipamentos essenciais, como arco cirúrgico, foco cirúrgico e aparelhos de anestesia, totalizando mais de R$ 1 milhão em investimentos. Alguns desses equipamentos já estão em operação, e outros, como o arco cirúrgico e o tomógrafo, serão instalados em breve, ampliando a capacidade de exames e procedimentos cirúrgicos no hospital.

“Este hospital é uma grande oportunidade para a região, pois tem CTI aberto, novos equipamentos e uma equipe capaz de fazer cirurgias eletivas, algo que estamos precisando ampliar na região”, afirmou Baccheretti.

Desde 2021, com o programa Valora Minas, uma política hospitalar do Governo de Minas voltada à qualificação e ampliação do acesso aos serviços de saúde, a SES-MG repassou mais de R$ 11,1 milhões ao Hospital Padre Júlio Maria.

O secretário também inaugurou uma nova ala de enfermaria, com parte da obra realizada com recursos do Estado. “Minha expectativa é de que consigamos zerar várias cirurgias eletivas, entre elas a oftalmologia e acelerar também as cirurgias ortopédicas”, disse o secretário. Desde 2019, por meio do programa Opera Mais, que incentiva a realização de cirurgias eletivas, o hospital já realizou mais de 2,1 mil cirurgias em Manhumirim.

Antônio Cotta / SES-MG



Visita a Matipó

Em Matipó, também na Zona da Mata, o secretário Fábio Baccheretti visitou as obras do Hospital do Centro Universitário Univertix, uma instituição privada que em breve contará com 500 leitos, dez salas de cirurgia, sala de hemodinâmica e maternidade. A nova unidade tem como objetivo desafogar as demandas de cirurgias eletivas na região.

“Os hospitais da região estão normalmente estrangulados pela urgência e emergência. O novo hospital vai ajudar a melhorar a rede de assistência e a ampliar as cirurgias eletivas”, avaliou Baccheretti. “Além disso, por ser um hospital ligado ao centro universitário, vai ajudar a formar profissionais da área de saúde e especialistas, com residências em diversas especialidades”, completou o secretário.

Desde 2019, os investimentos do Governo de Minas na saúde do município somam quase R$ 7 milhões somente em Atenção Primária à Saúde, incluindo R$ 420 mil para a reforma de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). No mesmo período, a atual gestão já repassou mais de R$ 19,7 milhões ao Fundo Municipal de Saúde de Matipó.