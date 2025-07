3ª Conferência de Políticas para Mulheres

Posted on

O Departamento de Trânsito de Ubatuba alerta os motoristas que trafegarem pela rua Conceição na próxima sexta-feira, 8, sobre alterações no fluxo da via. O motivo é a permanência de um caminhão betoneira, na altura do número 455, a partir das 14h30, com previsão de duração de seis horas consecutivas. O veículo fornecerá material para […]