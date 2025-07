Por MRNews



Vale Tudo: Fátima é expulsa da casa de Celina, mas antes consegue tirar tudo de Raquel novamente

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove da Globo, o público será surpreendido por mais uma reviravolta envolvendo Maria de Fátima (Glória Pires), Raquel (Regina Duarte) e Celina (Nathalia Timberg). Após uma sequência de manipulações, mentiras e traições, a máscara de Fátima finalmente começará a cair — mas não sem antes ela causar um último estrago.

Fátima arma novo golpe contra Raquel

Mesmo fragilizada pela perda de aliados e com o cerco se fechando ao seu redor, Fátima não deixará de lado seu espírito oportunista. Em um novo movimento calculado, ela consegue mais uma vez enganar Raquel e se apoderar de tudo o que a mãe conseguiu reconstruir com esforço e dignidade. A personagem vai recorrer a documentos e artimanhas jurídicas para tirar o pouco que restou de Raquel, deixando a mãe novamente em situação precária.

A sequência causará grande comoção entre os telespectadores, que já acompanham a relação conturbada entre mãe e filha desde o início da trama. A cena marca mais um ponto de tensão na novela, revelando como o desejo de ascensão social de Fátima não tem limites — nem mesmo diante dos sentimentos de sua própria mãe.

Mãe de Ratinho morre aos 88 anos e família comove fãs com mensagem emocionante

Janja é duramente criticada em enterro de Preta Gil após gesto considerado inadequado

Celina decide expulsar Fátima

A gota d’água virá quando Celina, a matriarca da alta sociedade carioca que inicialmente apoiava Fátima, finalmente percebe o caráter destrutivo da jovem. Chocada com as atitudes da moça, Celina toma a decisão de expulsá-la de sua casa, encerrando de vez o vínculo de confiança que existia entre elas.

A cena da expulsão promete ser intensa e simbólica. Fátima, mesmo ao ser colocada para fora, não demonstrará arrependimento. Pelo contrário, ela deixará a casa de cabeça erguida, em tom desafiador. No entanto, esse momento marcará uma virada na história da personagem, que começará a enfrentar o isolamento e o desprezo de quem antes a admirava.

Consequências para todos os lados

Com a expulsão de Fátima, a novela entra em uma nova fase. Raquel, embora humilhada mais uma vez, encontrará forças para seguir em frente e tentar reerguer sua vida, agora livre da influência corrosiva da filha. Já Fátima começará a colher os frutos de sua própria ambição desmedida. Sem amigos, sem apoio e sem amor verdadeiro, ela poderá descobrir, sozinha, que o sucesso construído à base de traições é efêmero.

A trama de Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, continua mostrando que ética e caráter são valores que resistem ao tempo — e que, no fim, quem planta o mal inevitavelmente colherá suas consequências.

Sol de Maria chega no fim do velório e emociona ao se despedir da avó Preta Gil

Gominho comove ao atualizar estado de Sandra Gadelha após morte de Preta Gil

Tags: celina, Maria de Fátima, raquel, Vale Tudo

Janja é duramente criticada em enterro de Preta Gil após gesto considerado inadequado

A cerimônia de despedida de Preta Gil, realizada na última sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reuniu familiares, amigos e diversas figuras públicas. No entanto, uma presença chamou atenção de forma controversa: a da socióloga Janja da Silva, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seu comportamento durante o velório gerou críticas nas redes sociais e dividiu opiniões.

Segundo relatos de pessoas presentes no local e postagens que viralizaram, Janja teria feito registros com o celular durante a cerimônia, o que foi interpretado por muitos como um desrespeito ao momento de luto. Internautas apontaram que ela aparentava estar mais preocupada em se mostrar no ambiente do que em prestar homenagem de forma discreta à cantora e sua família.

Diversos usuários comentaram o episódio em plataformas como Twitter e Instagram. “Inacreditável! A mulher tirando selfie no meio de um velório como se fosse evento social. Falta de noção total!”, escreveu uma internauta. “Um momento de dor sendo usado para autopromoção. Decepcionante”, publicou outro perfil.

Outros ainda criticaram o fato de Janja estar acompanhada de seguranças que, segundo testemunhas, teriam dificultado a movimentação de algumas pessoas próximas à família Gil. “Ela chegou com um aparato que mais parecia um evento presidencial. Isso é um velório, não um comício”, afirmou uma fonte reservada.

Por outro lado, há quem tenha saído em sua defesa, alegando que as críticas têm tom político e que sua presença foi em solidariedade à família Gil, com quem o presidente Lula tem antiga relação de amizade. “Criticam a Janja porque ela é mulher, forte, e está em um lugar de poder. Muitos se incomodam com isso”, rebateu uma usuária do X (antigo Twitter).

Até o momento, Janja não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão. A assessoria do Palácio do Planalto também não comentou o assunto.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, após lutar contra um câncer colorretal, deixando um legado marcante na música e na luta por causas sociais e raciais. A cerimônia de despedida foi marcada por forte emoção e homenagens sinceras de artistas, familiares e fãs.

Apesar da controvérsia, o destaque principal permaneceu sendo o carinho do público por Preta, cuja trajetória artística e coragem diante da doença continuam inspirando milhares de pessoas.

Se quiser, posso adaptar esse conteúdo para formatos como post de Instagram, reels narrado ou matéria para portal de notícias. Deseja alguma versão extra?

Sol de Maria chega no fim do velório e emociona ao se despedir da avó Preta Gil

A despedida de Preta Gil, realizada nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcada por emoção, homenagens e momentos comoventes. Entre os últimos a chegar ao local estava Sol de Maria, única neta da cantora, que veio acompanhada de sua mãe, Laura Fernandez.

Sol, que tem apenas 9 anos, apareceu visivelmente abalada, mas foi acolhida com carinho pelos familiares e pessoas próximas da avó. O momento da chegada da menina chamou atenção pela delicadeza e simbolismo. Embora tenha chegado nos instantes finais da cerimônia, sua presença foi suficiente para comover todos os presentes.

A neta, fruto da relação de Francisco Gil — filho de Preta — com Laura, sempre teve uma relação próxima com a artista. Preta, em entrevistas passadas, já havia declarado diversas vezes o quanto a presença de Sol era fonte de alegria em sua vida, especialmente nos momentos difíceis enfrentados durante o tratamento contra o câncer.

O velório contou com forte presença de celebridades, amigos e uma multidão de fãs. O ambiente, apesar da tristeza, refletia também a energia vibrante da cantora. Um bar com drinks não alcoólicos foi montado por pedido da própria artista, como forma de celebrar a vida com leveza e alegria — marcas registradas de sua personalidade.

Sol de Maria, mesmo jovem, foi levada até o caixão pela mão da mãe e se despediu com um gesto singelo, colocando uma flor branca. O silêncio respeitoso que se formou no momento foi quebrado apenas por lágrimas e abraços solidários.

A família Gil não se pronunciou oficialmente sobre o momento, mas fontes próximas afirmam que todos os esforços foram feitos para proteger a menina da grande exposição, respeitando seu tempo para compreender e viver o luto.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal. Durante toda a trajetória da doença, ela compartilhou com o público mensagens de esperança, coragem e resiliência. Seu legado artístico e humano segue como inspiração para milhões de brasileiros.

A cerimônia de cremação foi realizada logo após o velório, em um momento reservado apenas para os familiares mais próximos. A presença de Sol, mesmo que nos minutos finais, foi vista por muitos como um símbolo da continuidade do amor e da memória que Preta deixa para as próximas gerações.

Se quiser, posso adaptar esse conteúdo para redes sociais, matéria de revista ou email institucional. Deseja isso?

Gominho comove ao atualizar estado de Sandra Gadelha após morte de Preta Gil: “Ela está devastada”

A despedida de Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), continua gerando comoção entre fãs, amigos e familiares. A cantora, que lutava contra um câncer no intestino desde 2023, teve seu velório realizado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reunindo uma multidão emocionada.

Entre os presentes, o influenciador Gominho, um dos amigos mais próximos de Preta, marcou presença e falou publicamente sobre a dor da família. Durante o programa Mais Você, exibido pela TV Globo, ele se manifestou de forma emocionada e atualizou o estado de Sandra Gadelha, mãe da artista.

Segundo Gominho, Sandra está profundamente abalada com a perda da filha. “Ela está destruída, como qualquer mãe ficaria. A dor é indescritível, mas estamos todos unidos, tentando dar suporte e acolher a Sandra nesse momento tão delicado”, afirmou.

O influenciador destacou também a força de Sandra ao longo de toda a batalha de Preta contra a doença. “Ela esteve ao lado da filha o tempo inteiro, com uma coragem e amor que são difíceis de descrever. O que a sustenta agora é esse amor e a energia que Preta deixou entre nós.”

Gominho, que esteve ao lado de Preta durante grande parte de seu tratamento e internações, reforçou o carinho que a cantora sempre teve pela família e pelos amigos. “Preta era luz. Mesmo nos momentos de dor, ela fazia questão de nos confortar. Agora é nossa vez de segurar uns aos outros.”

A fala comovente ganhou destaque nas redes sociais e emocionou os telespectadores. Muitos internautas demonstraram solidariedade a Sandra e elogiaram a postura de Gominho, que se manteve firme, mesmo em meio ao luto.

A cremação de Preta Gil foi realizada no início da tarde, após o velório aberto ao público. Familiares próximos acompanharam a cerimônia em clima de muita emoção. Em um gesto simbólico e planejado pela própria artista, o local da despedida contou com um espaço para drinks não alcoólicos, simbolizando a celebração da vida, algo que ela defendia em seus últimos meses.

A família ainda não confirmou os próximos passos relacionados ao legado artístico e pessoal deixado por Preta, mas amigos próximos afirmam que há a intenção de realizar homenagens futuras, incluindo shows, documentários e projetos sociais apoiados por ela.

Sandra Gadelha, que sempre manteve uma postura reservada, ainda não se pronunciou publicamente. No entanto, amigos próximos afirmam que ela está cercada por familiares e recebendo o carinho de muitos admiradores da filha.

O Brasil se despede não apenas de uma artista talentosa, mas de uma mulher que foi símbolo de autenticidade, força e amor.

Se quiser, posso adaptar esse artigo para redes sociais, email marketing ou outro canal de publicação. Deseja isso?