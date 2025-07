Tardezinha Inclusiva de férias reúne famílias e crianças com música e diversão

A Tardezinha Inclusiva deste domingo (27) reuniu dezenas de crianças e suas famílias no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, o evento, que é um dos braços do projeto Somos Capazes, trouxe o tema ‘Férias: diversão que inclui’.

“A Tardezinha Inclusiva é uma ação de muita importância para nossa equipe da Funjope porque ela é o fundamento de que é possível promover a interação e a integração de pessoas autistas, crianças, jovens, no processo social”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a Funjope realiza a Tardezinha Inclusiva há quatro anos e seis meses com essa linha de promover a inclusão por meio da arte e da cultura, e destacou que há resultados concretos, muito positivos, como as crianças que, a partir da Tardezinha Inclusiva, começaram a cantar e a se profissionalizar na área de cultura.

“Isso traz muita alegria para todos nós. A Tardezinha Inclusiva é uma experiência que já foi, inclusive, premiada em nível nacional com destaque em cidades como Brasília, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nilópolis. Aqui na Paraíba, vários municípios estão se preparando para realizar o evento, o que mostra o sucesso dessa política de inclusão social pela arte promovida pela gestão do prefeito Cícero Lucena”, comentou.

Neste domingo, conforme o diretor, a Funjope e a APA garantiram a alegria das crianças que estão de férias. “Foi uma tarde muito festiva, alegre, de brincadeiras, de jogos e protagonismo das crianças autistas no palco, cantando, dançando e interpretando as linguagens artísticas”, acrescentou.

Hosana Carneiro, presidente da APA, ressaltou que, mesmo com a chuva, as famílias levaram suas crianças para curtir. Para ela, isso significa que a Tardezinha Inclusiva é um projeto necessário e precisa continuar.

“Estamos, há quatro anos, vivendo esse momento de férias e a gente sabe que muitos autistas vão voltar agora para a escola, então, a nossa Tardezinha é muito inclusiva mesmo porque a família toda participa. É um momento de consagração. A gente veio fazer essa festa de alegria porque, mesmo vivendo com autismo, elas têm momentos felizes. Isso aqui é cultura e, muitas vezes, nos faz esquecer os problemas. A Tardezinha de férias vem para coroar mais um ano do evento, para nos fortalecer cada vez mais com esse abraço da cultura com educação e assistência social”, disse.

A esteticista Lígia Macêdo é mãe de Lyssa, de 9 anos. Neste domingo, ela foi com o marido e a filha para a Tardezinha, e foi só elogios ao evento e ao cuidado que é oferecido às crianças. “Esta é a segunda vez que estamos aqui e, pela primeira vez, Lyssa deixou uma profissional tocar nos dentes dela. Para mim, isso foi excepcional porque ela está com 9 anos e a gente não conseguia. O projeto é lindo. Parabéns para a Funjope, para Nik e todos que estão envolvidos. Vamos continuar vindo”, disse.

Para o gestor comercial Cristiano Macêdo, pai de Lyssa, o evento é maravilhoso. “Existem tão poucos eventos para crianças atípicas. Aqui permite até que as mães se conheçam e troquem experiências, já que a maioria só se encontra nos consultórios, fazendo terapia. Minha filha adora, por exemplo, a Sessão Azul (de cinema). É incrível o trabalho que todo o grupo realiza. Isso ajuda muito a aliviar um pouco a carga porque é pesada. Ela está adorando e fez questão de vir fantasiada de Branca de Neve”, acrescentou.

Participando pela primeira vez da Tardezinha Inclusiva, a dona de casa Bereneide Costa Correia, de Santa Rita, levou a filha Marica Alice, de 8 anos. “Ela está amando. Quer vir todo mês agora e, com certeza, voltaremos. Isso aqui é gratificante demais. A gente vai tendo conhecimentos de como lidar, educar. É muito bom. Isso aqui é tudo que ela queria nas férias para se divertir porque não é em todo lugar que a gente pode levar. Aqui ela se sente em casa”, afirmou.

Programação – A Tardezinha Inclusiva envolveu uma programação repleta de atividades recreativas, brinquedos infláveis para divertir a garotada, aulão de dança com a professora Kesia e convidados, apresentações artísticas de Luiz Felipe, Ana Beatriz, Kwen Dance Team, Mix Dance Crew, Difers – hip hop, oficinas criativas, personagens como os palhaços Kika e Baba Baby, jogos de tabuleiro, trancistas, serviços odontológicos, clínica de estética, atendimento jurídico e a Feirinha Inclusiva, com produtos feitos pelas mães.