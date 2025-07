Sorocaba participa da formatura do programa de capacitação de qualificação profissional – Agência de Notícias

Fotos: Governo do Estado de São Paulo

A Prefeitura de Sorocaba participou, na noite deste sábado (26), do encerramento do quarto ciclo do programa Caminho da Capacitação com a formatura de 682 alunos em cursos gratuitos de qualificação profissional, promovido pelo Fundo Social de São Paulo, do Governo do Estado. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Representando a cidade, participaram da solenidade o prefeito Rodrigo Manga, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato, os secretários municipais, Péricles Régis, de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Bruno Santana, de Desenvolvimento Econômico (Sede), Lucas Pedrozo, de Comunicação (Secom), Evandro Bueno, do Gabinete Central (SGC) e Ana Cláudia Fauaz, da Cidadania (Secid).

As cidades contempladas neste ciclo foram Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Piedade, Salto, São Roque, Votorantim e Sorocaba.

As cerimônias de encerramento reuniram os alunos de todas as cidades participantes com dois polos principais: Ibiúna e Itu, totalizando 682 formandos. Na cerimônia de Ibiúna, foram 313 alunos certificados, enquanto na cerimônia de Itu foram 369 formados.

Em Sorocaba, os cursos ofertados foram de soldagem e manutenção de motocicletas. As capacitações são destinadas, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, jovens a partir de 18 anos e mulheres chefes de família.