Sine-JP inicia semana com 350 vagas de emprego em diversas áreas e níveis de escolaridade

27/07/2025 |

17:00 |

25

A semana começa com boas oportunidades para quem está em busca de trabalho em João Pessoa. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está oferecendo 350 vagas em diversas áreas, abrangendo diferentes níveis de escolaridade, desde o Ensino Fundamental incompleto até o Ensino Superior completo. Há opções para quem já tem experiência no mercado e também para quem está começando a carreira.

Entre os destaques, estão 68 vagas para servente de obras, 60 delas exigindo apenas o Ensino Fundamental incompleto. Ainda no setor da construção civil, há 43 oportunidades para pedreiro.

O setor de transporte também oferece boas chances. São 20 vagas para motoristas de ônibus, com exigência de Ensino Médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência registrada em carteira.

Os interessados devem se dirigir à sede do Sine-JP a partir desta segunda-feira (28). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, Praça Antenor Navarro, bairro do Varadouro.

Para se cadastrar e concorrer às vagas, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade, ou pelo telefone (83) 98654-8978.