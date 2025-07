Projeto ‘Escola de Gente Grande’ transforma a educação de jovens e adultos em João Pessoa

Desde a sua implementação em 2021 pela Prefeitura de João Pessoa, o projeto ‘Escola de Gente Grande’ se consolidou como uma das principais ações da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na capital paraibana. Sob a coordenação da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), a iniciativa passou de um projeto inovador para um programa estruturante que atende a EJA em todas as suas dimensões pedagógicas e sociais.

Atualmente, o programa contempla diferentes frentes de atuação: o Alfabetizador Social Voluntário, voltado à alfabetização de adultos; o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que busca a universalização do ensino fundamental; e a estruturação da EJA em todas as escolas municipais sob o comando do Escola de Gente Grande.

De acordo com Socorro Diniz, chefe da Divisão da Educação de Jovens e Adultos da Sedec, o atendimento aos estudantes da modalidade em 2025 ocorre em 44 escolas da rede municipal e em espaços não formais de aprendizagem. “Hoje, temos 33 turmas funcionando em locais alternativos como ONGs, centros de cidadania e de assistência social, a Emlur, o Instituto dos Cegos e até em espaços religiosos. Todas essas turmas são vinculadas a escolas municipais, o que garante o acesso, a permanência e a aprendizagem de pessoas que, por diferentes razões, não conseguem frequentar uma escola regular”, explica.

A EJA em João Pessoa segue a Resolução nº 005/2022 do Conselho Municipal de Educação (CME), que estrutura a modalidade em cinco ciclos anuais. O Primeiro Segmento contempla os ciclos de Alfabetização, I e II, enquanto o Segundo Segmento abrange os ciclos III e IV, equivalentes ao Ensino Fundamental.

As histórias de vida dos alunos refletem o impacto social do programa. Carlos Eduardo, de 18 anos, é um dos beneficiados. “É importante estudar porque eu não tinha estudo e agora estou tendo. Estou estudando para conseguir um trabalho e ter um futuro melhor”, disse com entusiasmo. Já Ângela Maria, de 52 anos, reconhece a oportunidade única que está vivendo. “Antes, quando eu era mais nova, eu não tive a chance de estudar. Agora, eu quero terminar meus estudos. É muito importante na vida da gente”, afirmou.

Para garantir o crescimento contínuo da EJA, a Sedec realiza anualmente ações de mobilização junto às escolas, lideranças comunitárias e sociedade civil organizada. As campanhas são veiculadas na televisão aberta e nas redes sociais, com o objetivo de ampliar as matrículas e identificar a demanda reprimida, formada por pessoas com mais de 15 anos que ainda não sabem ler, escrever ou não concluíram o Ensino Fundamental.

Essas ações têm contribuído significativamente para tornar a educação acessível e inclusiva, permitindo que centenas de pessoas retomem seus sonhos e reconstruam suas trajetórias por meio do conhecimento. O ‘Escola de Gente Grande’, mais do que um programa educacional, é um exemplo concreto de transformação social e de compromisso com a dignidade humana.