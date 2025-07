Prefeitura entrega mercado totalmente revitalizado no Complexo do Alemão – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foi entregue, neste domingo (27/07), a obra de revitalização do Centro Comercial Joaquim de Queiroz, no Complexo do Alemão. O espaço, um dos pontos mais importantes de encontro e comércio da região, foi totalmente transformado para oferecer mais conforto, segurança e dignidade à população. O projeto foi executado pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A intervenção contemplou a reforma geral dos banheiros e da área do deck, que ganhou novo guarda-corpo e piso em porcelanato e granito. Foram feitas a troca de toda a iluminação de serviço e a pintura das fachadas internas e externas, além da revitalização completa do sistema elétrico, da drenagem e das calhas. Também foi realizada a substituição das telhas cerâmicas e translúcidas, com pintura do pátio principal, das muretas e do muro de todo o centro comercial. O local ganhou, ainda, aparelhos de ginástica, para a convivência e o incentivo à atividade física. A obra contou com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

– Quando a gente tem um benefício como esse, um mercado como esse, é fundamental que os próprios comerciantes, os próprios empresários, assumam o cuidado com isso aqui. Vamos cuidar desse espaço, tratar com carinho, e a prefeitura do Rio renova o seu compromisso em cuidar das áreas da cidade que mais precisam da nossa atenção – disse o prefeito Eduardo Paes.

Na Zona Oeste, o prefeito inaugurou a 55a Cozinha Comunitária Carioca Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel. As 54 cozinhas em funcionamento na cidade distribuíram, até junho deste ano, 6.105.991 refeições gratuitas para pessoas em situação de insegurança alimentar. A Secretaria pretende implantar ainda outras 20 unidades na cidade.

– Não dá para o povo não ter o que comer. A Cozinha Comunitária tem esse objetivo. Não vai resolver todos os problemas, mas é um alento, é dignidade para a população – disse o prefeito.

Na sequência, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, entregou a Praça Alvim Vieira do Amaral, localizada na Rua Cristais Paulista, em Campo Grande. As melhorias incluíram a recuperação da quadra poliesportiva e dos jardins, e, ainda, a implantação de uma área de convivência. Além disso, a Praça agora conta com parque infantil, academia de ginástica e academia da terceira idade (ATI). Também fazem parte da reforma: nova vegetação, recuperação de pavimentação e construção de muros de contenção, para segurança e sustentabilidade aos moradores da região.