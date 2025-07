Prefeitura e UFRPE oferecem 21 vagas para curso de Sistemas de Informação

Concluintes do Ensino Médio podem concorrer a uma vaga para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, oferecida pela Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).

São 21 vagas e as inscrições poderão ser feitas nos dias 6 e 7 de agosto, no polo de apoio presencial da Capital, localizado no Centro de Capacitação de Professores (Cecapro), na Avenida Ministro José Américo de Almeida (Avenida Beira Rio), 2.727, no bairro de Tambauzinho, das 8h às 17h.

A chefe da Divisão de Formação de Programas de Educação Superior e coordenadora do Polo Universidade Aberta do Brasil de João Pessoa (UAB-JP), Cristiane Sousa, explica que os cursos oferecidos são semipresenciais, com atividades presenciais obrigatórias desenvolvidas nos finais de semana, preferencialmente aos sábados. O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é para o semestre 2025.2.

Cristiane Sousa ressalta que é uma oportunidade imperdível para ter acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade. “A oferta de cursos gratuitos na modalidade à distância, no formato semipresencial, por meio da UAB, em parceria com universidades federais e com o nosso município é uma importante estratégia de democratização do ensino superior, permitindo o acesso a uma formação de qualidade, com flexibilidade de horários e apoio presencial nos polos”, destacou.

Para a professora, essa iniciativa fortalece a inclusão social, promove o desenvolvimento regional e amplia as oportunidades de formação acadêmica e profissional. “Trata-se do compromisso com a educação pública, gratuita e de excelência, alinhada às necessidades da nossa sociedade”, reforça.

A UAEADTec é ligada a Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema integrado por universidades públicas federais que oferecem cursos de nível superior, utilizando a educação a distância (EaD) como metodologia principal. O objetivo da UAB é expandir e interiorizar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em todo o Brasil.

Inscrições – Para se inscrever o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio, entregar toda a documentação (originais + cópias) no ato da inscrição (item 10 do edital) e não estar matriculado em outro curso de graduação público, no ato da matrícula no Polo de João Pessoa-PB. É obrigatória a entrega presencial da documentação exigida no edital, que está disponível neste link.

O processo seletivo ocorrerá em etapa única com base na pontuação obtida a partir do coeficiente de rendimento escolar das notas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio, bem como das informações fornecidas no momento da inscrição.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 09 de agosto. As matrículas e início das aulas estão programados para 11 de agosto. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a organização pelo e-mail: [email protected] (resposta em até 2 dias úteis); pelo telefone: (81) 3320-6103 ou pelo site//: ead.ufrpe.br.