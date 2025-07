MS Saudável encerra ação em Inocência com foco no cuidado e prevenção à saúde dos trabalhadores

Entre 21 e 24 de julho, equipes técnicas da SES atuaram de forma conjunta com a secretaria municipal de saúde em ações estratégias no município, que está em processo de expansão com aumento populacional por conta da instalação de uma fábrica de celulose

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio do programa MS Estado Saudável, encerrou quinta-feira (24) uma série de ações simultâneas estratégicas no município de Inocência. A iniciativa apoiou diretamente o município, que enfrenta acelerado processo de desenvolvimento econômico e populacional.

Com foco na prevenção e cuidado à saúde dos trabalhadores, a equipe percorreu alojamentos que recebem profissionais de obra e operação industrial, levando equipes multidisciplinares para promover vacinação, testagens rápidas, saúde do trabalhador, ações educativas, escuta ativa e fiscalização sanitária. As atividades ocorreram sempre no período noturno para respeitar a rotina laboral.

Para a assessora de projetos estratégicos, Danielle Ahad das Neves, a operação em Inocência representa um novo modelo de integração entre estado e município. “Essa ação mostrou como o Estado pode apoiar os municípios que enfrentam mudanças rápidas no seu perfil demográfico. Em Inocência, unimos equipes estaduais, municipais e da empresa privada para atender trabalhadores e populações vulneráveis, com escuta qualificada, acolhimento e vigilância ativa. O que fizemos aqui foi construir, junto com o município, uma resposta estruturada que poderá servir de referência para outros territórios em desenvolvimento”.

Imunização

Foram aplicadas doses da vacina contra Influenza e realizados testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C em alojamentos da cidade. As ações contaram com o apoio da equipe de saúde da própria empresa, incluindo médicas, enfermeiras e técnicos, além das equipes da SES e do município.

“A busca ativa e as estratégias extramuros são essenciais para garantir o acesso à vacinação e às medidas de prevenção. Essa ação integrada foi decisiva para alcançar essas pessoas no tempo e lugar certos, com respeito, acolhimento e informação de qualidade”, detalha a gerente na Coordenação Estadual de Imunização da SES, Maristela Chamorro Alves.

Durante a ação, a gerente técnica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, Jacqueline Romero, esteve reunida com os agentes comunitários para treinamento sobre as doenças diarreicas e orientação sobre a diluição e utilização do hipoclorito. “Fizemos também uma reunião técnica no hospital e na UBS do município onde estavam presentes médicos e enfermeiros para serem orientados sobre a importância de investigação, notificação e coleta de amostras durante casos isolados e surtos de diarreia. Orientamos também sobre a utilização do hipoclorito para tratamento da água de consumo e higienização dos alimentos”, detalha sobre a ação da gerencia que incluiu ainda acompanhamento nas visitas aos alojamentos, onde foi prestada orientação sobre higiene.

Participaram também dos trabalhos equipes da Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Vigilância Sanitária

Durante a fiscalização, a Vigilância Sanitária identificou e apreendeu cigarros sem registro da Anvisa em uma cantina de alojamento, em desacordo com os artigos 5º e 37 da RDC nº 896/2024 e com o artigo 302, inciso VI, do Código Sanitário Estadual. As medidas legais foram adotadas. Também foram encontrados produtos alimentícios vencidos e péssimas condições de higiene. Durante os trabalhos, foram fiscalizadas ainda tabacarias da cidade.

“De forma geral, os alojamentos visitados apresentaram boas condições estruturais e sanitárias, o que demonstra o compromisso das empresas com a saúde dos trabalhadores. No entanto, em uma das cantinas, identificamos irregularidades como a comercialização de cigarros sem registro na Anvisa, produtos alimentícios vencidos e condições de higiene inadequadas. Os materiais foram apreendidos e os responsáveis receberam orientações técnicas para correção imediata. Também realizamos fiscalização em tabacarias da cidade, reforçando nosso papel na proteção da saúde pública”, detalhou Matheus Moreira Pirolo, fiscal estadual de Vigilância Sanitária e gerente de apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária.

Conscientização

Além dos alojamentos, o programa também promoveu ações de prevenção com profissionais do sexo em estabelecimentos da cidade. Foram realizadas vacinações, testes rápidos e orientações sobre saúde sexual, acesso à rede pública, uso de preservativos e PrEP. Cada participante recebeu ainda um kit de higiene pessoal.

“A testagem rápida em territórios estratégicos é uma medida essencial para reduzir vulnerabilidade, promover a equidade em saúde e fortalecer a vigilância ativa. Levar o serviço até os locais onde a população se encontra amplia o alcance das ações de prevenção e consolida o compromisso do Governo do Estado com o enfretamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”, detalha a Gerente de IST/Aids e Hepatites Virais da SES, Larissa Martins do Nascimento.

“Durante quatro dias, desenvolvemos uma ação integrada com a Secretaria Municipal de Saúde por meio do projeto ‘MS Estado Saudável’. Unimos esforços para responder aos desafios que Inocência enfrenta com o crescimento populacional acelerado. A parceria com a secretaria municipal de Saúde e sua equipe foi essencial para construir, juntos, estratégias alinhadas à realidade local e fortalecer o cuidado com a saúde da população”, finalizou a assessora técnica do gabinete da SES, Fernanda Cristina Rodrigues.



Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação