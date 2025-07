Hospital Geral de Nova Iguaçu segue passando por obras em sua infraestrutura

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) continua avançando com obras estruturais que visam modernizar seus espaços e qualificar cada vez mais o atendimento à população. Uma das melhorias mais recentes foi a revitalização do principal corredor que interliga a emergência ao Centro Cirúrgico, Centro de Imagem e Ambulatório. A intervenção faz parte de melhorias prediais contínuas, que são realizadas em paralelo aos avanços na assistência em saúde.

Esse corredor é um dos acessos mais movimentados do hospital, por onde circulam diariamente mais de 2 mil pessoas entre profissionais, pacientes e acompanhantes. Sua revitalização é considerada essencial para garantir agilidade nas respostas emergenciais e segurança no deslocamento de pacientes. As melhorias incluíram a instalação de pisos, antes inexistentes em parte da área, e nova pintura, elevando o padrão de conforto e funcionalidade do espaço.

Além do corredor, outras áreas estratégicas também foram contempladas com obras. O Núcleo Interno de Regulação (NIR), responsável por organizar o fluxo de internações, altas e transferências, passou por reestruturação física. Vestiários, dormitórios e demais ambientes de suporte também receberam manutenção, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de trabalho das equipes assistenciais.

“Estamos promovendo uma modernização importante nos espaços do hospital, com obras que refletem diretamente na qualidade do atendimento e nas condições de trabalho das equipes. A cada etapa concluída, damos um passo importante no fortalecimento da rede pública de saúde”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Essas ações se somam a um amplo processo de reestruturação pelo qual o HGNI vem passando nos últimos anos. Entre as principais entregas estão a reforma das 40 enfermarias adultas e 10 pediátricas, a modernização do ambulatório, das salas do centro cirúrgico, melhorias nas emergências (adulto e pediátrica), além da recuperação do telhado, ampliação do centro de imagem e reestruturação dos CTIs. As obras estão sendo realizadas sem comprometer o funcionamento da unidade, garantindo a continuidade de todos os atendimentos.