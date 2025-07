Agência Minas Gerais | Prevenção e notificação de acidentes fortalecem a saúde do trabalhador 

O trabalho faz parte da rotina da maioria das pessoas, e contar com um ambiente seguro e saudável é essencial para proteger a vida e a saúde — além de ser um direito de todos.

No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, celebrado em 27 de julho, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) reforça a importância da notificação e da prevenção de doenças e acidentes relacionados às atividades laborais.

“A data chama atenção para a necessidade de fortalecer a cultura da prevenção e ampliar a notificação dos agravos relacionados ao trabalho nos sistemas oficiais. A partir de boas práticas e diagnósticos, podemos atuar na correta investigação dos casos e implementar ações efetivas em todo o estado”, destaca Fellipe Chaves, diretor de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da SES-MG.

Nos últimos três anos, foram registrados mais de 110 mil acidentes de trabalho em Minas Gerais no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Somente em 2025, até 21/7, já foram notificadas 23.566 ocorrências. Entre os agravos mais frequentes estão acidentes no ambiente de trabalho ou no trajeto, exposição a material biológico e ataques de animais peçonhentos.

As doenças relacionadas às atividades laborais mais notificadas foram Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), com 2.591 registros; transtornos mentais, com 2.169; e câncer, com 1.341 notificações.

A notificação correta e no tempo adequado desses casos no Sinan é essencial para o mapeamento de riscos e a definição de estratégias de prevenção, promoção e vigilância. “Quando falamos de acidentes de trabalho, é importante lembrar que a maioria desses eventos é, em maior ou menor grau, evitável. É fundamental que as secretarias municipais de saúde reconheçam a ocupação como fator determinante das condições de saúde e incorporem essa abordagem em todos os níveis de atenção à saúde”, acrescenta Chaves.

Atuação

A SES-MG, por meio dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), atua nos níveis estadual e regional. Os Cerest são serviços especializados que oferecem suporte técnico para o melhor encaminhamento de usuários na rede do SUS.

Segundo Fellipe Chaves, “esses serviços buscam garantir que os profissionais tenham acesso ao tratamento adequado, levando em conta suas condições de trabalho e os riscos ocupacionais envolvidos nas suas funções”.

Fortalecimento das ações

A SES atua no fortalecimento da saúde do trabalhador nos municípios, por meio de apoio técnico pedagógico, nas ações de vigilância epidemiológica, vigilância de ambientes e processos de trabalho. Também oferece incentivos financeiros para fomentar as ações de vigilância e de assistência no âmbito da saúde do trabalhador.

Entre as ações estão a implementação das Resoluções SES/MG nº 7.730/2021 e nº 8.383/2022, que preveem repasses de incentivo financeiro aos municípios mineiros, de mais de R$ 81 milhões, para ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador nos territórios.

Outras ações incluem a produção de materiais informativos (folders, cartazes e cartilhas); a realização da 2ª turma do curso básico de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho (VAPT), na modalidade EAD, com início previsto para agosto de 2025; e seminários macrorregionais para qualificação das equipes municipais.

A SES-MG também apoia os profissionais da Atenção Primária com teleconsultorias, por meio do Telessaúde, para a abordagem de casos relacionados ao trabalho, entre outras iniciativas.

Mais informações neste link.