Agência Minas Gerais | Passaporte Mineiro do Conhecimento: estudantes da rede pública iniciam intercâmbio internacional em projeto do Governo de Minas

Novos estudantes selecionados da primeira edição do Passaporte Mineiro do Conhecimento já estão com o pé no avião e o coração cheio de expectativa. Na noite de quinta-feira (24/7), três alunos da rede pública estadual embarcaram rumo ao Chile, onde vão cursar o 2º ano do ensino médio com todas as despesas custeadas pelo Governo de Minas.

Ana Oliveira, da Escola Estadual Alfredo do Carmo (Amparo do Serra), David Veloso, da E.E. Presidente Tancredo Neves (Belo Oriente), e Kleber Barboza, da E.E. Professor Ilídio Alves de Carvalho (São Sebastião do Anta), são os primeiros, de um novo grupo no total de 107 jovens de 57 municípios mineiros, a iniciarem a jornada internacional neste segundo semestre.





















Representando diferentes regiões do estado, os estudantes levaram na bagagem o orgulho de fazer parte da rede pública e o sonho de viver uma experiência transformadora. Outros 40 alunos de escolas estaduais de Ibirité, já haviam iniciado o embarque em janeiro e hoje estudam em diversos países.























O projeto cobre todos os custos da experiência: passagens, vistos, passaporte, seguro saúde, hospedagem, taxas escolares e ajuda de custo. Os embarques seguem de forma escalonada, com suporte da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) e da Fundação Helena Antipoff (FHA), garantindo uma transição segura e bem acompanhada para os estudantes.

Jornada transformadora

Mais do que um intercâmbio, o Passaporte Mineiro do Conhecimento promove uma formação integral. Ao vivenciar novas culturas e idiomas, os estudantes ampliam horizontes, desenvolvem competências socioemocionais e fortalecem a empatia, a autonomia e o pensamento crítico.

Para Kleber, de 17 anos, a viagem é a realização de um sonho. “Desde o começo do projeto, percebi que essa oportunidade que o Governo de Minas deu pra gente era algo que eu nem imaginava viver um dia. Um intercâmbio, a chance de conhecer uma nova cultura, novas pessoas, uma nova culinária e ainda levar um pouco de Minas pra lá”, conta o estudante.

A seleção dos participantes foi criteriosa, considerando desempenho escolar, engajamento social e perfil de liderança. Todos passaram por uma Trilha Formativa, com palestras e oficinas baseadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Os destinos incluem países como Canadá, Alemanha, Suíça, Austrália, Japão, Costa Rica, África do Sul, entre outros.

Investimento para a juventude mineira

Em 2024, o Passaporte Mineiro do Conhecimento foi ampliado. A iniciativa, pioneira no país em abrangência e impacto social, garante intercâmbio internacional gratuito para estudantes da rede estadual de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

Na primeira edição, lançada no ano passado, quase 150 alunos foram contemplados, com um investimento de R$ 26 milhões. A ação reforça o compromisso do Governo de Minas com uma educação pública de qualidade e com a criação de oportunidades que transformam vidas. A segunda edição do projeto já está em andamento e prevê a concessão de outras 150 bolsas para estudantes do EMTI em 2026.