Agência Minas Gerais | Governo de Minas é finalista em prêmio de inovação pública com digitalização de serviço de saúde

O Governo de Minas é finalista do Prêmio Conip de Excelência em Gestão Pública 2025 com o projeto de digitalização do processo de solicitação de vacinas especiais para pessoas de condições clínicas especiais. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A premiação reconhece projetos inovadores no setor público que utilizam a tecnologia da informação para melhorar a gestão e os serviços prestados à população. Os vencedores serão anunciados no dia 28/8, durante o Congresso Nacional de Inovação no Setor Público (Conip), em São Paulo.

A modernização foi implementada nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie-MG). Antes, os pedidos de vacinas especiais eram encaminhados pelas 28 Unidades Regionais de Saúde para o Crie Belo Horizonte, a partir das solicitações municipais, por meio de fichas físicas ou e-mails. O processo envolvia cerca de 22 etapas.

Com a adoção do novo modelo, os municípios passaram a registrar os pedidos diretamente no sistema ProBPMS (Business Process Management System), plataforma desenvolvida pela Seplag-MG em conjunto com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge).

O número de etapas foi reduzido para seis, e o tempo médio entre a solicitação e a aplicação da vacina caiu de seis meses para cerca de um mês. O redesenho do fluxo contou com apoio do Laboratório de Inovação do Governo de Minas (LAB.mg) e já foi implantado em 455 cidades, 13 regionais e nove macrorregionais de saúde.

“O reconhecimento do prêmio reforça o compromisso do Estado com a entrega de serviços públicos mais simples, ágeis e eficientes para a população. Em Minas Gerais, a tecnologia tem sido uma aliada importante para qualificar o atendimento e tornar a administração pública mais responsiva e transparente”, destaca o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão da Seplag-MG, Rodrigo Diniz.

Modernização

O novo fluxo permite o início do processo de solicitação das vacinas ainda no município, com preenchimento direto da ficha no sistema ProBPMS pelas Secretarias Municipais de Saúde. A avaliação é feita pelos analistas do Crie-MG, com rastreabilidade completa do pedido, incluindo status, localização no fluxo e prazos. A ferramenta também facilita o monitoramento epidemiológico por parte da SES-MG, contribuindo para decisões mais estratégicas.

“A digitalização do processo nos Crie-MG tem contribuído para ampliar a cobertura vacinal, reduzir o abandono ao esquema de vacinação e melhorar a agilidade nas respostas. O novo modelo também fortaleceu a gestão de dados, garantindo mais transparência, rastreabilidade e eficiência nas ações da saúde pública em Minas Gerais”, ressalta o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi.

A plataforma ProBPMS já é utilizada em mais de 30 serviços públicos em áreas como saúde, educação e trânsito. A iniciativa faz parte da estratégia do Governo de Minas de digitalizar serviços e desburocratizar processos, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com apoio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SCC).