Semob-JP prepara operação especial de trânsito e transporte para a Festa das Neves

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai colocar em prática uma operação especial de trânsito e transporte durante os festejos em comemoração aos 440 anos da capital paraibana. A tradicional Festa das Neves terá início neste domingo (27), no Parque Solon de Lucena (Lagoa), com encerramento no dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, onde acontecerá o show do cantor Roberto Carlos.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou a importância dessa operação integrada da gestão municipal. “Estamos falando de um dos maiores eventos do calendário anual da nossa cidade, que atrai um público expressivo. A Semob-JP está empenhada em garantir que tudo ocorra com segurança e fluidez no trânsito, assegurando a mobilidade e o bem-estar de todos que vão participar da festa”, afirmou.

Para garantir a segurança viária e o ordenamento do tráfego durante os shows, a Semob-JP contará com um efetivo de 100 agentes de mobilidade escalados ao longo dos 10 dias de evento, sendo 10 por noite. Os bloqueios nas imediações do Parque Solon de Lucena — nas vias próximas à Diogo Velho, Pedro II, Camilo de Holanda e entorno da Lagoa — terão início sempre às 18h, uma hora antes das apresentações, previstas para começar às 19h.

Durante todo o período do evento, a central de monitoramento do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) estará ativa, com agentes acompanhando as ocorrências em tempo real por meio das câmeras e recebendo demandas da população. Os canais de atendimento são o WhatsApp (83) 98760-2134 e o Disk Semob-JP, pelo número 3213-7188.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, reforça a importância da colaboração do público. “Estaremos com equipes nas ruas para orientar e proteger a população, mas é essencial que cada cidadão faça sua parte. Curtam a festa com alegria, mas com responsabilidade. Respeitem a sinalização e as orientações dos nossos agentes”, alertou.

Transporte público – Para o deslocamento do público que vai prestigiar as atrações da Festa das Neves, haverá reforço nas linhas de ônibus a partir do dia 27 de julho até o dia 5 de agosto. Após o término dos shows, será disponibilizada uma frota extra, além dos veículos que já circulam normalmente até 23h. A Semob-JP reforça que pode haver alteração conforme a demanda observada pelas equipes em pontos estratégicos, como as plataformas de embarque e desembarque da Lagoa, Terminal de Integração do Varadouro (TIV) e áreas da Orla.

O diretor de transportes da Semob-JP, Victor Gomes, sugeriu que o público utilize o transporte coletivo e outras opções seguras de deslocamento. “Evitem ir de carro, principalmente se forem consumir bebidas alcoólicas. Usem o transporte público ou táxis. São alternativas seguras e eficazes para curtir o evento com tranquilidade”, orientou.

Feriado de 05 de agosto– Na terça-feira (5), feriado municipal em comemoração aos 440 anos de João Pessoa e Dia de Nossa Senhora das Neves, a operação do transporte público funcionará com a tabela de domingo durante o dia, considerando a redução do fluxo de passageiros devido à suspensão do expediente em repartições públicas e ao fechamento do comércio.

No entanto, para atender o público que pretende acompanhar o encerramento da Festa das Neves, com o show de Roberto Carlos na Orla, algumas linhas terão operação garantida – mas esta operação será divulgada na próxima semana pelo órgão.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa inicia, neste domingo, a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, clique neste link.