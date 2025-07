RioLuz contabiliza prejuízo superior a R$ 2 milhões com furtos de cabos no primeiro semestre – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vandalismo no Túnel Santa Bárbara – Divulgação

Nos primeiros seis meses de 2025, a cidade do Rio de Janeiro registrou cerca de 70 quilômetros de cabos elétricos furtados do parque de iluminação pública, extensão equivalente a três vezes o trajeto do Leme ao Pontal. O prejuízo ultrapassa R$ 2 milhões.

Além dos impactos financeiros, os furtos comprometem a iluminação de vias, túneis e praças, prejudicando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população e afetando a segurança em diferentes regiões da cidade.

– Estamos enfrentando esse desafio com ações concretas. Intensificamos as medidas de prevenção e já instalamos câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, como as subestações do Aterro do Flamengo e Na Praça Paris. Também seguimos com projetos importantes para inibir os furtos, como a blindagem de eletrocalhas, uso de caixas gradeadas, substituição de materiais e concretagem das caixas de passagem – afirma o presidente da RioLuz, Rafael Thompson.

No Túnel Noel Rosa, na Zona Norte, durante o projeto de modernização, foram implantadas eletrocalhas no alto do teto com o objetivo de dificultar o acesso à fiação elétrica. Apesar da proteção, o local voltou a ser alvo de ações criminosas. Atualmente, a RioLuz está em fase de estudo para a implementação de um novo projeto antifurto específico para essa estrutura.

A empresa executou projetos na Linha Vermelha, onde foram substituídos cerca de oito mil metros de cabos de cobre por alumínio, material com menor valor de revenda. No Túnel Velho, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, foram instaladas mais de 180 caixas gradeadas ao redor das luminárias, medida que também foi adotada na passagem subterrânea da Praia de Botafogo.

A RioLuz reforça que, apesar dos desafios, o prejuízo causado por esse tipo de crime vem diminuindo nos últimos meses, reflexo direto das ações preventivas em andamento. A população pode contribuir denunciando movimentações suspeitas pelo telefone 190.