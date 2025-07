Primeiro passo de quem está entrando no mercado, Voucher Desenvolvedor também é oportunidade de recomeço

“Sou aposentada, então quero recomeçar a minha vida”, diz dona Maria Lourdes Rodrigues, no alto dos seus 65 anos, se formando em meio a inúmeros jovens do Voucher Desenvolvedor. O depoimento simboliza a oportunidade oferecida pelo programa, que além de ser o pontapé inicial de inúmeras carreiras, pode transformar a de quem busca um recomeço.

A formatura da primeira turma aconteceu nesta sexta-feira (25), no Centro de Convenções José Roberto Tadros (anexo ao Sesc Hub Academy), com a presença de familiares, professores e autoridades estaduais. O Voucher Desenvolvedor é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul que integra a política estadual de inovação, ciência e tecnologia.

Já de olho em vagas na área de TI (Tecnologia da Informação), Maria pretende continuar os estudos e cursar Engenharia de Software. “No começo tive um pouco de dificuldade, porque nunca tinha mexido com isso, mas logo fui me familiarizando. Amei o curso”, declara ela, ao lado de outros 43 colegas que receberam o diploma de técnico em Desenvolvimento de Sistemas hoje – o curso foi ofertado em Campo Grande, em parceria com o Senac-MS.

A qualificação técnica como ferramenta de inclusão produtiva e desenvolvimento socioeconômico foi o que mais atraiu os participantes para o curso, entre eles Vitor Nascimento, jovem que mesmo sem conhecer a área de TI não se esquivou do desafio que é o aprendizado e, no meio do caminho, se apaixonou pelos estudos e de tudo o que ele oportuniza.

“No início eu não tinha muito conhecimento sobre TI e durante o curso fui aprendendo. Passei a gostar muito da área de dados. Quero tentar entrar no setor de BI, Business Intelligence, e trabalhar com análise de dados para ajudar empresas a tomar decisões”, frisa Vitor.

Na plateia, o orgulho das famílias também foi destaque. Kamily Oliveira, irmã do formando Gustavo Oliveira, compartilhou a alegria da conquista. “A oportunidade de fazer esse curso logo depois de se formar no Ensino Médio foi uma abertura de portas incrível. Ele quer trabalhar com cibersegurança. Nossa família está muito feliz”.

Titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck destacou em mensagem enviada aos formandos o papel estratégico do programa na construção de um Estado digital, competitivo e inovador.

“Hoje é um dia muito especial. O Voucher Desenvolvedor nasceu com o propósito de conectar a juventude ao mercado de trabalho, olhando para uma demanda real do setor produtivo, especialmente na área de tecnologia. O sucesso dessa primeira turma mostra que estamos no caminho certo, construindo o futuro com educação e qualificação”.

Já o secretário-executivo Ricardo Senna (Ciência, Tecnologia e Inovação) reforçou o compromisso do Governo em formular políticas sintonizadas com as necessidades do setor produtivo.

“Essa é uma política pública que escuta o mercado, entende as lacunas e entrega soluções por meio da educação técnica. É assim que promovemos empregabilidade, inclusão e desenvolvimento”.

Outro presente foi o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar.

“Estamos preparando nosso capital humano para as profissões do futuro, de forma inclusiva e estratégica. O Voucher Desenvolvedor é uma política pública que transforma realidades e impulsiona a modernização do nosso Estado”.

Iniciativa ampla em todo o MS

Ação transversal coordenada pela Semadesc e pela SED (Secretaria de Estado de Educação), com execução do Senac-MS e apoio do Sistema Comércio, o Voucher Desenvolvedor foi criado para atender à crescente demanda por profissionais na área de Tecnologia da Informação, promovendo a formação técnica de jovens e adultos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Atualmente o programa soma 238 alunos distribuídos em cinco municípios – Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas – com índice de empregabilidade que já ultrapassa os 30%, evidenciando a conexão direta entre formação técnica e mercado de trabalho.

“Nosso objetivo é formar profissionais prontos para atuar em um mercado dinâmico e aquecido, como é o da tecnologia da informação. O diferencial é que essas oportunidades não têm fronteiras: é possível trabalhar de qualquer lugar para o mundo inteiro”, explica diretora regional do Senac, Jordana Duenha.

Além das autoridades já citadas, também compareceram ao evento o secretário-adjunto da SED, Sérgio Gonçalves, e a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi. “Estamos falando de geração de renda, de oportunidades e de um novo horizonte para esses alunos. Muitos já estão empregados e contribuem ativamente para o desenvolvimento da economia local”, comenta Sérgio ao falar sobre os reflexos do programa além da formação educacional.

Até o final do ano, outras turmas do Voucher Desenvolvedor se formarão em Mato Grosso do Sul. A continuidade do projeto já está em estudo pela equipe técnica. “A demanda existe e estamos aqui para oportunizar pessoas preparadas para aproveitar essas vagas”, finaliza Jordana.

Rosana Siqueira, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc

