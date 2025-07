Prefeitura instala placas em homenagem a Preta Gil no Centro da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A ação é uma forma simbólica de celebrar o legado cultural e afetivo de Preta Gil com o Rio de Janeiro – Divulgação

A CET-Rio concluiu, nesta quinta-feira (24/07), a implantação da nova sinalização no Centro da cidade em homenagem à artista Preta Gil. O local, agora oficialmente denominado pela Prefeitura do Rio “Circuito Preta Gil”, abrange trechos da Avenida Presidente Antônio Carlos e da Rua Primeiro de Março.

A sinalização foi instalada ao longo das vias, reforçando o reconhecimento e a valorização da trajetória da artista na cidade. Criadora do Bloco da Preta, em 2009, uma das mais relevantes expressões do carnaval carioca e que atrai milhões de pessoas para as ruas do Centro, ela teve participação decisiva na retomada do carnaval de rua do Rio. Especialmente na região hoje batizada em sua homenagem, que tornou-se um espaço urbano de cidadania cultural.