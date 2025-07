Prefeitura encerra programação da Semana do Agricultor Familiar da Cecaf com sorteio de prêmios

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), sorteou, neste sábado (26), dois carrinhos com produtos da agricultura familiar entre os clientes que realizaram compras durante o mês de julho na Central de Comercialização da Agricultura Familiar João Pedro Teixeira (Cecaf), no bairro José Américo. A ação marcou o encerramento da Semana do Agricultor Familiar e os 10 anos de funcionamento do local, que, só nos seis primeiros meses de 2025, movimentou quase R$ 3 milhões.

O sorteio foi feito pelo diretor da Cecaf, Roberto do Nascimento Filho, e os sorteados foram os clientes José Jorge e José Francisco Gomes Filho. Para o diretor, a Cecaf tem um papel primordial para todos os agricultores e também para a população de João Pessoa. “Além de poder comprar produtos com o melhor preço da cidade, direto da agricultura familiar, com qualidade, aqui também é o principal ponto de escoamento de produtos para 85 agricultores de 25 municípios”, declarou.

Além disso, a Cecaf oferta aos consumidores produtos com qualidade e preço acessível. “Gosto muito de comprar produtos frescos e sempre venho aqui. Acho muito importante contar com alimentos que a gente sabe que são saudáveis, o coentro bem verdinho, a banana dura bastante”, pontuou a aposentada Ivanilda Xavier.

A funcionária pública Almira de Carvalho Araújo também aprova os produtos da Cecaf. “Para mim, é bom demais comprar aqui. São produtos totalmente naturais, sem agrotóxico, mais saudáveis, e o preço é bom, compensa muito em relação aos supermercados”, disse.

“Trabalho aqui há oito anos. Temos bons produtos, inhame, feijão verde, uva, mamão, laranja, melancia, tudo com preço justo. Doze bananas por 5 reais, cará por 4 reais, uva sem semente por 10 reais. É o local certo para o consumidor comprar com bom preço e qualidade”, reforçou o comerciante Cláudio José Felipe da Silva.

Na última quinta-feira, primeiro dia das comemorações, os clientes contaram com descontos de, no mínimo, 10% em uma grande variedade de produtos. Também foram ofertados vários serviços gratuitos como aferição da pressão arterial e teste de glicemia, limpeza de pele, manicure, corte de cabelo masculino e assistência jurídica.

Serviço – As tradicionais feiras da agricultura familiar da Cecaf acontecem semanalmente, nas quintas e sábados, das 5h às 12h. Nos outros dias da semana, apenas a parte administrativa e de atendimento ao público está disponível, das 6h às 14h. A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1.112, no bairro José Américo.

No local, é possível encontrar uma diversidade de produtos, como raízes, frutas, verduras, ervas medicinais, pimentas raras, doces caseiros, bolos, pães integrais e sem lactose, molhos sem conservantes, tapioca, comidas típicas e regionais, queijos, pescado, carnes, entre outros. Tudo comercializado a preços acessíveis, por agricultores familiares. Os consumidores também contam com alimentos e refeições prontas para café da manhã, lanche e almoço, com opções de comida regional, caldinhos, entre outros.