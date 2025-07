Equipes do “HumanizAção Inverno” acolhem 15 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (25) – Agência de Notícias

Posted on

Imagem do projeto do Novo Mercado Popular da Uruguaiana – Reprodução A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vai iniciar uma das maiores obras de requalificação urbana do Centro da cidade: a construção do Novo Mercado Popular da Uruguaiana. Com orçamento estimado em R$ 84,8 milhões e previsão de execução em […]