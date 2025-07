Dream Tour entra na reta final em Itamambuca – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O quarto dia de disputas do CBSurf Dream Tour em Ubatuba, nesta sexta-feira, 25, foi marcado por confrontos eletrizantes e pela consolidação das fases decisivas do circuito. A Praia de Itamambuca recebeu as baterias da terceira fase do masculino, com duelos definidos nos detalhes — várias baterias encerradas com menos de dois pontos de diferença entre os competidores.

Com a redução no número de baterias a partir desta etapa, os surfistas precisarão encarar o mar mais de uma vez por dia até as finais, previstas para acontecer neste domingo, 27, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre os principais destaques do dia, o ubatubense Wiggolly Dantas garantiu sua vaga nas oitavas ao derrotar o atual campeão do circuito e líder do ranking de 2025, Douglas Silva, de Pernambuco. Outro duelo que chamou atenção foi entre Krystian Kymerson (ES) e Renan Pulga (SP), com as maiores notas da competição até agora — Renan venceu por 15.86 a 14.64, em um dos embates mais técnicos e expressivos do evento.

Avaliação positiva e expectativa para 2026

A etapa foi amplamente elogiada pelos atletas. Os surfistas destacaram a organização, estrutura e qualidade das ondas de Itamambuca. O secretário de Esportes de Ubatuba, Saulo Souza, que acompanhou o evento na quinta-feira, 24, confirmou que já iniciou conversas para manter a cidade como sede do circuito nos próximos anos.

“Estou aguardando o presidente Teco Padaratz chegar, para a gente já fechar pro ano que vem, Taça Brasil e Dream Tour em Ubatuba em 2026”, afirmou o secretário.

Feminino: duelo de gerações e campeãs na disputa

A categoria feminina definiu suas oitavas de final com grandes nomes ainda na briga, como Silvana Lima (CE), Juliana dos Santos (CE), Diana Cristina (PB) e Laura Raupp (SC). O destaque do dia ficou com a jovem Sophia Gonçalves (SP), que obteve o maior somatório entre as mulheres: 11,77 pontos.

Outro confronto que promete é entre Nathalie Martins (PR) e Potira Castaman (SC), em um duelo de gerações. Potira foi responsável por eliminar Silvana Lima e Tainá Hinckel na repescagem, surpreendendo o público e mostrando força.

Competição interrompida por chuva

Devido à instabilidade climática, a segunda bateria das oitavas de final do feminino não pôde ser iniciada. Até o momento, apenas a primeira bateria foi concluída, com Silvana Lima garantindo vaga nas quartas ao vencer Mariana Areno por 11.17 a 7.10.

Oitavas de Final – Masculino

– Bateria 1: Wallace Vasco (SC) × Amando Tenório (AL)

– Bateria 2: Fabrício Bulhões (BA) × Alex Ribeiro (SP)

– Bateria 3: Luel Felipe (PE) × Daniel Adisaka (SP)

– Bateria 4: Alan Donato (PE) × Yage Araújo (BA)

– Bateria 5: Wiggolly Dantas (SP) × Renan Pulga (SP)

– Bateria 6: Gabriel André (SP) × Caio Costa (SP)

– Bateria 7: Luan Carvalho (SP) × Rafael Venuto (CE)

– Bateria 8: Cauã Gonçalves (SP) × Marcos Correa (SP)

Oitavas de Final – Feminino

(Baterias de 30 minutos — 1ª colocada avança; 2ª termina em 9º, com 3.600 pontos e R$ 6.000,00)

– Bateria 1: Silvana Lima (CE) 11.17 × 7.10 Mariana Areno (RJ)

– Bateria 2: Diana Cristina (PB) × Sophia Gonçalves (SP)

– Bateria 3: Nathalie Martins (PR) × Potira Castaman (SC)

– Bateria 4: Juliana dos Santos (CE) × Kiany Hyakutake (SC)

– Bateria 5: Laura Raupp (SC) × Carol Bastides (SP)

– Bateria 6: Kemily Sampaio (SP) × Analu Silva (PB)

– Bateria 7: Larissa dos Santos (CE) × Yanca Costa (RJ)

– Bateria 8: Monik Santos (PE) × Julia Nicanor (SP)

Quartas de Final – Feminino

– Bateria 1: Silvana Lima (CE) × Vencedora de Diana Cristina × Sophia Gonçalves